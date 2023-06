La victoria número 33 de la carrera deportiva de Fernando Alonso en la Fórmula 1 está más cerca que nunca. Esa es la sensación que se respira en Aston Martin tras el segundo puesto del ovetense en Canadá. Las mejoras han funcionado tal y como esperaban los ingenieros y el coche tiene ese plus ansiado para aspirar a cotas más altas.

Si el AMR23 se había quedado un poco atrás en Montmeló, donde el ovetense fue séptimo, en Montreal la película fue bien distinta. El ritmo de carrera fue más competitivo que nunca y cruzó la línea de meta a nueve segundos y medio de Max Verstappen. Sin contar Australia, donde la carrera acabó bajo coche de seguridad, la distancia más baja con la cabeza habían sido los veinte segundos de Arabia Saudí.

Un problema evitó un resultado todavía mejor

Lo más ilusionante es que no fue la carrera perfecta, por lo que coche y piloto tienen todavía más. Tras un sábado alocado la tardía sanción a Hulkenberg abrió las puertas de la primera fila a Alonso. Sin embargo su salida no fue buena y se vio superado por Hamilton. Eso sí, tenía mucho más ritmo que el británico y en la vuelta 22 recuperó un segundo puesto que conservó sin apuros. Un buen resultado por el que fue felicitado en la radio.

"Piensa que sin ese problema Verstappen habría..."



"LO SÉ, LO SÉ"



Una radio para tener esperanza y creer que la victoria de Fernando Alonso está cada día más cerca#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/IMlIv0Ky6K — DAZN España (@DAZN_ES) 18 de junio de 2023

Lo llamativo estuvo en las palabras del ingeniero: "Buen trabajo, colega. Sabemos que has tenido un pequeño problema, pero has hecho un gran trabajo. Piensa que sin ese problema Verstappen habría...". Y Alonso le interrumpió reconociéndolo: "Lo sé, lo sé. No quería decir nada. Bien hecho, chicos, estoy contento. Lo hemos dado todo otra vez. Geniales los pit stops".

Mike Krack, feliz por las mejoras, revela qué pasó

La conversación confirma que hubo un problema que afectó a Fernando Alonso y le impidió estar todavía más cerca de Verstappen e incluso ganarle. En ese momento no sabíamos si estuvo en la salida o en la persecución al neerlandés ni si fue un error humano o técnico, pero sin esta cuestión el vigente campeón del mundo habría tenido que... ¿arriesgar mucho más?

Mike Krack, en sus habituales declaraciones postcarrera a DAZN, celebró el éxito de las mejoras y confirmó que están más cerca que nunca de Red Bull: "Es la carrera más competitiva hasta la fecha y es esperanzador porque somos un equipo pequeño que después de ocho carreras podemos reducir un poco la diferencia con la parte de arriba". Tras ello explicó cuál era el problema del que se hablaba en la radio: "Pensamos que teníamos un pequeño problema en el sistema de combustible y queríamos asegurar, no arriesgar. Quizás fuera una falsa alarma pero no podíamos arriesgar". Es decir, que sin apretar al máximo Alonso mantuvo a raya a Hamilton y estuvo a nueve segundos y medio de Verstappen. La ilusión sigue en aumento.