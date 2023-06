La temporada 2023 está siendo por el momento la del dominio total y absoluto de Max Verstappen a lomos de su Red Bull. El piloto neerlandés cabalga impasible hacia su tercera corona en la Fórmula 1, sin embargo, para los aficionados del Gran Circo, sobre todo, para los españoles está siendo un inicio de campeonato espectacular.

Fernando Alonso ha encontrado en Aston Martin una mina de oro y nunca mejor dicho. Más allá de la fuerte inversión en capital humano y tecnológico que lleva la escudería de Silverstone, lo que han conseguido es convertir todo ese potencial en resultados.

El asturiano, con seis podios en ocho carreras disputadas hasta la fecha, es el tercero en el Mundial de Pilotos a solo un puñado de puntos de Sergio Pérez. Es más Aston Martin se encuentra tercero en el de Escuderías, por detrás de Mercedes debido a los problemas que ha tenido Lance Stroll en alguna carrera.

Esta nueva situación de la parrilla ha permitido recordar y revivir viejas batallas. En este caso la de dos campeones del mundo como Alonso y Lewis Hamilton. Sin lugar a dudas tras Verstappen, ambos pilotos son los más en forma de la parrilla, pese a que también son los más veteranos de la Fórmula 1.

En Bahrein ya se pudo vivir la primera batalla entre al asturiano y el británico. Con un adelantamiento de mucha calidad, Alonso se deshizo de Hamilton. Más tarde en Australia fue el británico el que evitó que el ‘14’ lograra su primer segundo puesto del curso. Por último Canadá ha sido el escenario de la última batalla de los dos excompañeros en 2007, aunque en este caso Alonso volvió a llevarse el gato al agua.

El crecimiento estratósferico de Aston Martin con Fernando Alonso

Los números de Aston Martin son inmejorables en este inicio de 2023. La llegada de Dan Fallows, Mike Krack y compañía le ha dado una vuelta radical al coche, al rendimiento del equipo y a los resultados.

En tan solo ocho grandes premios disputados, los británicos ya suman seis podios (todos cosechados por Alonso) y 154 puntos en el Mundial de Constructores, o lo que es lo mismo 22 puntos más que sumando las dos temporadas anteriores.

Sin embargo para llegar hasta este punto, la escudería que regenta Lawrence Stroll ha necesitado dos años de evolución, de entender el coche, de crecer como equipo y ahí Sebastian Vettel realizó una labor imprescindible más allá del rendimiento actual de Alonso con el AMR23 como así ha remarcado Christian Horner.

"Debe ser frustrante para Seb (Vettel) ver lo bien que lo está haciendo Aston Martin este año", aseguró el jefe de la escudería austriaca.

"No fue fácil para él estar allí. Pero la verdad es que sin Seb (Vettel), Aston Martin no estaría donde está este año. Él ha contribuido al éxito", afirma rotundamente sobre el ex piloto alemán.

"Y ahora estará disfrutando de pasar tiempo con su familia", cerró Horner sobre el tetracampeón del mundo con Red Bull.

Sebastian Vettel se retiró al final de la temporada 2022, tras dos cursos con la escudería verde. El alemán disputo 42 grandes premios entre 2021 y 2022 en los que consiguió un podio (2º en GP Azerbaiyán 2021) y un total de ochenta puntos. Eso sí en ambas campañas terminó por delante de Lance Stroll, pero por detrás de Fernando Alonso y Esteban Ocon en ambos cursos.

Por su parte Fernando Alonso en tan solo ocho carreras ha pulverizado los registros de la marca. El asturiano acumula seis podios (Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Miami, Mónaco y Canadá) y 117 puntos en el casillero. Unos números que le permiten luchar con Sergio Pérez por el subcampeonato de pilotos, algo impensable solo unos meses atrás.

Evidentemente la tarea del alemán fue fundamental para que Aston Martin creciera, pero su rendimiento quizá no fue el esperado, sobre todo en 2021, cuando no pudieron quedar por delante de Alpine con Alonso y Ocon. Por este motivo, unido a la mejoría del AMR23, las manos de Alonso son decisivas en el salto que han dado los de Silverstone.