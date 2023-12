El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, lamentó la imagen dada en el tramo final de la derrota sufrida ante el Baskonia por 84-98 -en encuentro de la Euroliga de baloncesto-, dijo entender el enfado de la Fonteta y aseguró que no se volverá a repetir un cambio para mal como el que sufrió su equipo en el tramo final.

"Ha habido dos partidos completamente diferentes. En la primera parte hemos estado bien, hemos llegado a estar doce arriba y hemos acabado con ocho. Sabíamos dónde hacer daño a Baskonia. En la segunda parte el equipo se cae, nos meten los dos triples en el inicio y las sensaciones no eran buenas. No hay mucha explicación a tanto cambio entre una parte y otra, no podemos perder así en casa, es obvio", afirmó en la rueda de prensa.

"Entiendo a quienes se han ido enfadados y les pido disculpas por los últimos minutos. No volverá a pasar de eso me encargaré yo, es mi trabajo", apuntó.

Mumbrú señaló que en el cambio de imagen de su equipo pesó tanto los aciertos en el triple del Baskonia como sus propios fallos. "Es obvio que tenemos que meter más de fuera, los porcentajes son malos. Tenemos que abrir las defensas, han tirado buenos tiradores. No es solo el partido de hoy", admitió.

Ivanovic destaca a Howard como clave

Por otra parte, el entrenador del Baskonia, Dusko Ivanovic, aseguró, tras la victoria de su equipo este viernes en la Euroliga en la cancha del Valencia Basket, que su equipo cambió para mejor en la segunda parte y destacó cómo les ayudó la inspiración de Markus Howard.

"Creo que ha sido un partido duro y que ha habido dos en uno, al menos en mi equipo. Los primeros veinte minutos fuimos un equipo y en los segundos otros, agresivos en defensas y pacientes en ataque. En los momentos decisivos, Howard ha estado inspirado y eso nos ha puesto las cosas más fáciles", admitió.

"En la primera parte empezamos blandos y el Valencia BC muy bien, muy agresivo en defensa. Cambiamos jugando más duro y mucho mejor en defensa, que es como queríamos jugar" señaló. "Es mucho más fácil jugar en ataque, juegas sin presión cuando sabes que detrás vas a defender, eso anima mucho en ataque", destacó.

El técnico recalcó que con la velocidad a la que se juega ahora se deben jugar los cuarenta minutos porque ir quince arriba o abajo "no significa nada" y que los equipos deben luchar, creer y tener paciencia".