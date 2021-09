La última tentación nos dejó ayer con un panorama completamente inesperado en Villa Playa después de que Andrea cayera una vez más en la trampa, como ya ha hecho en varias ocasiones a lo largo de la historia del programa. Todo hacía indicar que sería Oscar, su ex, el que se convertiría en tentación para ella, pero ojo, que el giro de los acontecimientos fue tan dramático que el que acabó besando a la concursante no fue otro que Manuel, ex de Lucía.

El joven no dudó en echarle en cara que estaba jugando a dos bandas, pero ella aseguró que no era a dos, sino a tres: "tengo a otro en la villa", recordando así a Roberto, el novio con el que entró a La última tentación. Pero como bien dijo Andrea fuera de cámaras, "estoy tonteando un poco con Óscar, pero yo prefiero a Manuel". Vamos, que su chico no era un impedimento para hacer lo que le viniera en gana en Villa Playa.

No deja de ser curioso cómo Andrea se convierte siempre en protagonista de este formato, entre con novio o sin él. Ya sea por ganas de fama o por dejarse llevar demasiado, la chica no es precisamente fiel, y el beso a Manuel ya fue la gota que colmó el vaso.