Secret Story sigue siendo el gran filón de Mediaset junto a La última tentación. El concurso de Telecinco sigue dibujando tramas, algunas sin demasiado sentido, para nutrirse también en el resto de programas de la casa como Salvame, Ya es mediodía y otros espacios de la cadena.

Esta vez la sorpresa llegó a la casa cuando salió a la luz un test de embarazo que dejó a todos boquiabiertos. Y si no era poco, la sorpresa acabó de llegar cuando desvelaron que el test era de alguien de la casa. Carlos Sobera ha sido el encargado de dar paso a la gran noticia y a partir de ahí todas las miradas se han ido hacia las chicas de la casa.

No es la primera sorpresa que salta en esta edición. Cristina Porta sin ir más lejos reconoció hace unas semanas cuando desvelaron su secreto que le habían propuesto ejercer la prostitución. Por su parte, uno de los momentos más dramáticos de la casa en Secret Story fue cuando Sofía Cristo, en la línea de la vida, reconoció haber sufrido abusos sexuales durante su niñez.

En el plató prácticamente todo el mundo acabó entre lágrimas tras ver la historia de la DJ, quien no lo había contado ni a su propia madre. De hecho, Barbara Rey se quedó muy sorprendida en plató, desde donde estaba viendo la gala.

Test de embarazo positivo en Secret Story: ¿Es de Adara?

Ahora la historia es totalmente distinta. La noticia sería positiva en este caso para una de las concursante si se confirma el embarazo, aunque ya han saltado los primeros rumores de supuesto montaje. Por el momento, y una vez se ha desvelado que el test de embarazo sería para una de las concursantes que hay en estos momentos dentro de la casa, se descartan algunas de las participantes de esta temporada como Sofía Cristo, Fiama o Emmy, entre otras. De esta manera todas las miradas van hacia la casa. Y en Telecinco ya se han encargado de dejar claro de quien se trataría presuntamente.

Cintya, a pesar de tener pareja fuera, no sería la gran protagonista de esta trama. La exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa y amante de Canales Rivera, último expulsado, está muy enamorada de su pareja pero por el momento no va a por el 'chiquillo'. Eso la descarta.

Otro caso sería el de Isabel Rábago. La periodista de 'Ya es mediodía' no es la persona que ha pedido el test de embarazo y que habría generado gran cantidad de rumores tanto dentro como fuera de la casa. Cristina Porta, soltera hasta el momento aunque con una relación muy especial dentro de la casa, tampoco es la persona que presuntamente está en cinta. La expareja de Borja Mayoral, futbolista de la Roma, tiene un pequeño 'affair' con Luca Onestini pero ni mucho menos habrían llegado a mantener relaciones sexuales, aunque sí hubo un pequeño 'edredoning' en el que no se sabe bien qué pasó.

Por último las dos alternativas que aparecen son Sandra Pica y Adara Molinero. Y todas las miradas se irían hacia una de ellas. Esa no es otra que la última ganadora de GH Vip. Sandra tiene una relación con Julen y su relación está más consolidada que nunca. De hecho se han dicho 'te quiero' en esta última semana. Pero a pesar de eso, es la exconcursante de Gran Hermano la que habría pedido un test de embarazo para saber si está camino de tener su segundo hijo. Hay que recordar que ya tiene uno con Hugo Sierra, a quien le fue infiel con Gianmarco, pero también ha dejado claro que en este momento de su vida estaría muy por la labor de ir a por la parejita.

Acusan a Telecinco de montaje: ¿Embarazo real de Adara en el reencuentro con Rodri?

De esta manera, Telecinco tiene su gran trama y casualmente han esperado a este martes para dar a entender ese posible embarazo de Adara Molinero, justo cuando Rodri, la expareja de la concursante, va a subir a la casa para verla. Hace tan solo unas semanas ya entró en directo por teléfono para decirle que la quería y que fuera de la casa tenían que hablar. Ella también le reconoció que seguía 'pillada' por él pero también dejó claro que están en momentos de la vida diferentes en algunas cosas y no solo vale quererse, hay que apostar.

💣 ¡BOMBA! 💣 Hay un embarazo en La Casa de los Secretos 😱 #SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/SGZmwoZPAp — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 2 de noviembre de 2021

Con este posible embarazo todo daría un giro de 180 grados para Rodri, quien, según dejó caer Adara no quería comprometerse en exceso. En cualquier caso, el test de embarazo no está ni mucho menos confirmado que sea para la concursante y podría ser otra estrategia de Mediaset, que tiene un sin fin de recursos en cada edición de sus reality shows.

Críticas de la audiencia tras anunciarse el posible embarazo en Secret Story

O es la prueba de los bebés o es un embarazo tan irreal como la fake carpeta. — Una sinvergüenza gallega ✈️ (@chicadonorte) 2 de noviembre de 2021