Kiko Matamoros encontró en Marta López el punto sobre el que rehacer su vida después de su ruptura traumática con Makoke, pero tras casi tres años de relación, viven una crisis que puede acabar en separación.

Relacionadas El dineral para que Olga Moreno hable de su separación con Antonio David

Jorge Javier Vázquez, durante la última edición de 'Sálvame Deluxe', apretó las tuercas al colaborador televisivo preguntándole sobre si ambos interactuaban en Instagram, ya que, según el presentador, se dejaron de seguir en dicha red social.

"¿Cómo voy a dejar de seguir a mi novia en Instagram?", comentó Kiko en todo sorprendido y nervioso, a lo que añadió: “Es verdad que no la estaba siguiendo, pero no sé qué he liado…”, mientras su estado de tensión aumentó con el paso de los segundos. No obstante, su relación con Marta López pende de un hilo.

Según apuntó 'Socialité', mediante un testimonio anónimo, la pareja se encuentra en crisis ya que protagonizaron una fuerte discusión el pasado viernes que todavía no ha tenido solución. El motivo fue que el colaborador, ese mismo día por la noche, bailó muy pegado a Alejandra Rubio. Un hecho que provocó un malestar cuya resolución es toda una incógnita.