El pasaporte COVID, ante el aumento de casos a nivel nacional, será un elemento indispensable en la Comunitat Valenciana con vistas al puente de la Constitución y a las fiestas navideñas con la finalidad de no volver a las restricciones. A falta de saber si los tribunales dan el visto bueno, suceso que ya se asume en la Generalitat, se convertirá en una realidad.

Sin embargo, las instituciones se pondrán estrictas y firmes para que no sucedan episodios como los que se vieron con anterioridad con respecto a las pruebas PCR, donde ciberdelincuentes abrían la veda para falsificarlo. Pese a que el 8% de la población de la Comunitat Valenciana no se haya vacunado, la Guardia Civil ha detectado distintos fraudes a nivel nacional y no descartan que se den casos de aquí en adelante con el pasaporte. De hecho, los hosteleros valencianos ya pidieron al Consell que, de ser uno de los sectores implicados, les dé herramientas para comprobar su veracidad.

Pese a ello, tal y como indica el Código Penal, quien cometa falsedad en documento mercantil, oficial o público “ será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses” y “se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso”. El jueves, la Generalitat Valenciana determinará los espacios donde sea obligatorio el pasaporte COVID.