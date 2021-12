Carlota Corredera y Rocío Carrasco parecían inseparables desde la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". La presentadora gallega no dudó en posicionarse abiertamente al lado de la hija de Rocío Jurado, incluso durante el tortuoso proceso de despido de Antonio David de Mediaset declarado nulo recientemente. Sin embargo, la relación podría haberse enfriado.

Hace unos meses, tras la emisión en Telecinco de la primera temporada de la docuserie y a la espera del estreno de "En el nombre de Rocío", Rocío Carrasco anunciaba nuevo trabajo: fichaba por 'Sálvame'.

"Es el anuncio más deseado. Su proyecto más esperado, y el nuestro también", comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez el día que se lanzaba la bomba. "Rocío vuelve a Telecinco y ficha por Sálvame". Ante esta nueva andadura, en la que ejercería como defensora de la audiencia, Rocío Carrasco explicaba que se sentía "nerviosilla pero con ganas de empezar". "No haría determinadas cosas que me pusieran posicionar diez pasos atrás, de donde he querido salir", reconocía. Sin embargo, Rocío Carrasco apenas ha ejercido su nuevo puesto en ‘Sálvame’ de hecho, han sido solo dos las ocasiones en las que se ha dejado ver en el plató.

Hace unas semanas, Carlota Corredera respondía sobre esta cuestión a preguntas de los medios. “No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora", una afirmación un tanto extraña si se tiene en cuenta la estrecha relación de la que hacían gala.

SÁLVAME NO CUENTA CON ROCÍO CARRASCO

Ahora, el director del programa, David Valldeperas, ha roto su silencia y ha explicado finalmente el motivo de la sonada ausencia de Rocío Carrasco del conocido programa de Telecinco: "Era una cosita para el verano y ahora pues está preparando lo nuevo", explicó, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

La cuenta atrás está en marcha. El estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco parece inminente. Eso si en los despachos de Telecinco nada echa para atrás su emisión. Mientras la cúpula de la cadena decide sobre los tiempos y la forma en la que el público podrá conocer todos los detalles que la hija de la mas grande desvelará en 'En el nombre de Rocío', la familia Mohedano ha cerrado filas una vez más demostrando su unión inquebrantable en los actos que se han celebrado este fin de semana en Chipiona con motivo del que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado.

Gloria y Amador Mohedano, Gloria Camila, José Ortega Cano, Rocío y David Flores... todos juntos demostrando que siguen siendo una piña y que en nada ha afectado a la armonía familiar las informaciones que apuntan a que Rocío Carrasco podría hacer públicos unos escritos íntimos que desvelarían la verdadera relación que su madre tenía con su marido y con sus hermanos, cuya imagen quedaría seriamente dañada.

Un espinoso tema sobre el que Rocío Flores, 'a salvo' de la polémica en esta ocasión - y después de haber sido la gran señalada, junto a su padre, en la primera parte de la serie documental - prefiere no pronunciarse. Así, contestando con la frase que se ha convertido en un mantra para ella en los últimos meses - "no tengo nada que decir" - la influencer deja claro que no va a contarnos qué sabe de la existencia de unos escritos íntimos de su abuela o si han hablado en la familia de por qué Rocío Jurado cambió su testamento tras descubrir que estaba enferma para favorecer a Rocío Carrasco.