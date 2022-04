Sin lugar a dudas, Cristóbal Soria es uno de los grandes activos de ‘El Chiringuito’. Su declarado antimadridismo y sus continúas polémicas y enfrentamientos con otros colaboradores han hecho crecer de manera notable la popularidad del ex delegado de campo del Sevilla.

Y el programa dirigido por Josep Pedrerol sabe sacarle partido al máximo desde su fichaje en 2014. Sin embargo, su carrera en la televisión había empezado mucho antes. Fue en 2011 en el programa 'Futboleros', de Marca TV. De ahí pasó a 'Tiki-Taka' de Mediaset, para continuar después en 'La Goleada' de Trece TV.

Este último espacio televisivo no tuvo mucho éxito y su carrera no parecía terminar de despegar. Fue entonces cuando Soria, que confiaba en sus cualidades para la pequeña pantalla, llamó a Pedrerol para pedirle trabajo como colaborador. Este vio potencial en su dialéctica atrevida y mordaz, y decidió ficharle. No se equivocó.

Sus salidas de tono cautivan a la audiencia y se ha convertido en uno de los grandes activos de ‘El Chiringuito’, un programa al que también le debe mucho.