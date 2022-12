El precio de la luz se dispara (casi) a diario en España y los precios kWh van en aumento prácticamente cada jornada.

La población ya lo está notando en el consumo y en las facturas y la sensación entre la población es la de que algún día podría llegar el apagón de la red eléctrica. Por ejemplo, en Austria ya se ha alertado a la población de que a partir de 2025 podrían quedarse sin luz en determinados tramos del año por el constante consumo y la escasa fabricación.

Sin electricidad (o con la electricidad bajo mínimos) la vida de las personas cambiaría totalmente. Al menos, por ahora. También en la cocina.

Trucos para ahorrar en la cocina: comer sin gastar luz

Si te interesa este tema, o directamente lo que quieres es ahorrar en tu factura y no gastar un exceso de electricidad en cada uno de tus guisos, Mercadona (como otros supermercados) tiene una amplia gama de productos enlatados que te salvarán de la situación.

Por no hablar de sus servicios 'take away' mediante los cuales te llevas la comida hecha y bien calentita directa a casa. En muchas ocasiones, estas latas se pueden tomar frías, aunque muchas veces pasándolas unos minutos por el micro será suficiente. Legumbres enlatadas, verduras de bote e incluso caldos de todo tipo no necesitan siquiera refrigeración y tienen fechas de caducidad muy a largo plazo.