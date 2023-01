Ronaldo Nazario sigue siendo noticia dentro y fuera del fútbol. El astro brasileño es toda una estrella muchos años después de colgar las botas y también sigue dando guerra, en el buen sentido de la expresión, en su vida sentimental. En este caso Ronaldo y Celina Locks han sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que ¡se casan!

El brasileño y la empresaria, que ha sido la que ha publicado la imagen dando la noticia en su cuenta de Instagram, pasarán por el altar próximamente. Sin embargo no ha trascendido ni el día ni el lugar en el que ambos contraerán matrimonio.

No se puede decir que Ronaldo no ha parado de encontrar el amor en su vida. Pues esta será la cuarta ocasión en la que el actual propietario del Real Valladolid decida comprometerse. No obstante en este caso Ronaldo y Celina llevan más de siete años juntos de noviazgo.

“¡Sí! Te amo, para siempre Ronaldo”, ha sido el mensaje y la respuesta de la empresaria, mostrando el anillo de pedida que le ha regalado el campeón del Mundo en 2022. Además de esta imagen otras dos instantáneas del momento acompañan esta publicación que ya cuenta con más de 20.000 me gusta y hasta con la respuesta de Ronaldo en los comentarios: "Te Quiero". Pues eso, que sean muy felices.