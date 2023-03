En el reciente capítulo de La Isla de las Tentaciones, David no pudo marcharse de la hoguera junto a sus compañeros ya que le esperaba una visita inesperada. Esa persona era Silvia, la madre de Elena y suegra de David que se vio cara a cara con su yerno en la fogata. Y es que Silvia no tenía ni la más remota idea de lo que se iba a encontrar cuando la tablet se encendiese. Después de que Sandra Barneda le diese la bienvenida, Silvia le dijo a su yerno: ¿Qué has hecho, David?. A lo que el manchego contestó: "La he liado". Los peores presagios se presentaban en Silvia que reveló que siempre había apostado mucho por la relación que tenía su hija con David.

El ambiente se iba caldeando a pesar de que todavía no habían visto ninguna imagen. El joven justificó sus actos diciendo que pasaba 24 horas en la villa y al final no pudo resistirse. Y, en ese momento, a Silvia le cambió totalmente la percepción de David que había sido como un hijo para ella según las palabras de la madre de Elena. La frase más temida se escuchó: "David, Silvia, hay imágenes para vosotros" y el drama comenzó. Tras ver el primer beso de David con la tentadora, María, Silvia no daba crédito. Reconoció que no esperaba que su yerno cayese en la tentación y no frenase a tiempo. "Dijiste que estabas superpreparado, que había que pensar con la cabeza, no con la cabeza de abajo. Tú no has querido lo suficiente a mi hija". Silvia le echó en cara la actitud a David a medida que las imágenes iban pasando. Mientras, el joven se tapaba la cara para intentar no pasar vergüenza.

Sin embargo, lo peor estaba por venir y Silvia vio las ocasiones en las que David y María mantuvieron relaciones sexuales. Silvia no dudo en decir: "Mira cómo galopa" viendo cómo su yerno se acostaba con María. El manchego se excusaba diciendo: "Somos jóvenes, nos hemos gustado, es verdad que aquí me he olvidado un poco de Elena, me he dejado llevar hasta el final. No me hace gracia verme así, me da un poco de vergüenza. Es algo normal que hace todo el mundo... si he conocido a otra chica y me ha gustado, ¿qué hago?". Admitía que, tras haber caído en la tentación, Elena ya no iba a confiar en él. Y es que, tras ver estas imágenes tan impactantes, la madre de Elena reveló lo siguiente: "Mi hija mataba por David. Todo el que la rodea sabe de sobra lo que significa David para ella".

Entre lágrimas y la voz entrecortada, Silvia comentó que no esperaba que David pudiese llegar a hacer esto al tiempo que él decía que ha habido muchas veces en las que se ha arrepentido de hacer esas cosas. Silvia no se olvidó de la tentadora de su yerno a la que bautizó como "muñeca chochona". Sandra Barneda defendió a María alegando que ella es soltera y no tiene pareja. Silvia rebatió que le parecía genial que fuese soltera, pero que, para ella, lo primero era su hija y su reacción era normal. "Metiéndote con María, no", replicó Sandra.

La hoguera terminaba con la madre de Elena llorando y replicándole, de nuevo, por qué le había hecho eso a su hija. "Te deseo lo mejor y espero que seas feliz, pero esto no tiene perdón" concluía Silvia antes de despedirse de Sandra y enfilar el pasillo de las antorchas. David, ya sin la presencia de Sandra, revelaba ante Sandra que se sentía mal por Elena a la que quería mucho, pero había hecho lo que había sentido en cada momento.