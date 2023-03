Mauro Icardi está triunfando en Turquía. Tras quedar en un segundo plano en el PSG a la sombra del tridente Messi-Neymar-Mbappé, el delantero argentino aceptó la propuesta del Galatasaray para permanecer un año como cedido.

A sus 30 años recién cumplidos, se supone que había sentado la cabeza para recuperar su mejor juego sobre el verde. Para ello se supone que le ayudaba estabilizar su familia, especialmente la relación con su mujer, Wanda Nara. 9 goles y 6 asistencias en sólo 13 partidos daban muestra de su clara mejoría. Y eso hay que celebrarlo...

Precisamente en una hipotética celebración nocturna saltó la noticia. Según la prensa turca, el argentino acudió a una discoteca para disfrutar de buena compañía en un reservado VIP. Presumiblemente estaba acompañado de tres modelos. Alguien habló más de la cuenta, se corrió la voz y llegaron las cámaras a la discoteca.

La gente se empezó a acumular para presenciar el revuelo y el jugador, consciente del jaleo, decidió salir solo a la fuga. Ellas lo hicieron después, pero no engañaron a nadie. Bueno, quizá a Wanda Nara, por aquello de 'ojos que no ven, corazón que no siente'.

Wanda Nara 'pasa' de infidelidades de discoteca

“Llevamos casi diez años casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperemos que dure toda la vida”, afirmó antes de comparar la relación que les une con los rollos fugaces que puedan surgir en la noche. “No se enamoró de mí en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”, terminó sin recordar que precisamente ella le puso los cuernos a su ex con Mauro en el pasado. Carne de La Isla de las Tentaciones.