El ambiente está cargado de ácaros y bacterias, y la suciedad, aunque no lo parezca, puede acumularse en las sábanas si estas, de manera frecuente, no pasan por un proceso de lavado. La buena higiene es garantía de la que, en la sociedad, se denomina ropa blanca, ya que impide todo tipo de acumulación de microorganismos no solo en las sábanas, sino también en la ropa de cama. Un factor a tener en cuenta, por otra parte, a la hora de llevar a cabo un buen descanso.

De hecho, la importancia de que las sábanas estén limpias es alta, ya que los microorganismos en cuestión pueden adentrarse y, por consiguiente, habitar en nuestro cuerpo y, de deteriorarse, dejar en la cama restos como pelos, polvo, caspa, hongos, piel muerta, restos de cremas, insectos minúsculos, restos de maquillaje, partículas de animales y plantas, y secreciones secas como por ejemplo, sudor o saliva. Ahí es donde reside la importancia del lavado frecuente de sábanas, junto con los edredones y las colchas que se utilizan cuando la temperatura es más fría y es necesario subir el número de capas para mantener el calor corporal y así no caer enfermos debido a resfriados. Ante la cuestión de cada cuánto se deben lavar las sábanas, cada vez más frecuentes entre la gente que da el paso a la independencia y quiere cambiar hábitos en su día a día, la respuesta, entre los expertos, es prácticamente idéntica en todos los casos. Las sábanas deben lavarse, como mínimo y siendo la cantidad adecuada, una vez a la semana. Así lo indican y coinciden el director de microbiología clínica del centro médico Langone de Nueva York, Philip M. Tierno, y la doctora especializada en higiene Lisa Ackerley. Incluso el propio Langone indica que, según los distintos hábitos de sueño, el estado de salud de cada persona y según cómo actúe durante el tiempo en el que duerma (ya sea sin ropa o generando sudor), la frecuencia de veces por las que tendrían las sábanas que pasar por un lavado aumentaría hasta las dos o las tres veces por semana. No obstante, la frecuencia del lavado de las sábanas es tan importante como la temperatura a la que hay que lavarlas. Sobre todo, a la hora de pulverizar los microorganismos que se van acumulando. En los programas de lavado, es más que recomendable hacerlo con una temperatura de 60º para que se eliminen. Esto puede ir ligado con la humedad para evitar que la cojan en otras prendas de la casa como toallas y trapos. Los expertos, por otro lado, recomiendan hacerlo de manera más habitual según la frecuencia con la que se usen. Una vez a la semana o, en su defecto, una vez cada tres veces que se utilice. Beneficios de lavar las sábanas Lavar las sábanas tiene un sinfín de beneficios para tu salud. Independientemente de que sea un aspecto primordial el cambio y lavado periódico, sobre todo, por el cambio de estación, es clave debido a las anomalías que puede frenar en tu sistema inmunitario. Un estudio de Cambridge en distintas guarderías que lavar la ropa de la cama todos los días puede llegar a reducir la frecuencia de gastroenteritis, de la misma manera que limpiar la esterilla de dormir esquiva las infecciones en vías respiratorias. No obstante, los pequeños detalles marcan la diferencia. Tocar las sábanas con las manos sucias, o dormir con ropa sucia, acelera todos los procedimientos que hemos comentado con anterioridad, al igual que dejar sobre la cama productos que no estén del todo limpios. En definitiva, limpiar las sábanas es fundamental para tener un estilo de vida donde la limpieza sea un factor en común y, sobre todo, para mejorar aspectos de salud.