Sálvame está de enhorabuena ya que este año celebra su 14 aniversario en la pequeña pantalla. Con un sinfín de programa emitidos y cientos de colaboradores en su plató, el espacio de Telecinco da comienzo a un número de emisiones donde recuerdan todos y cada uno de los momentos vividos a lo largo de sus años de existencia a través de una película que se lanzará en directo en los próximos días. “Todos los telespectadores van a poder ver esa película en directo y van a ser cómplices como lo han sido todos estos años", dijo en plató Kike Calleja, uno de los reporteros más famosos y más mediáticos de ‘Sálvame’.

Belén Esteban, una de los máximos estandartes del programa televisivo, fue mencionada por Jorge Javier Vázquez alegando que la colaboradora lloró cuando vio la película. Su contestación no dejó indiferente a nadie, ya que dijo que solo ellos son conscientes de todo lo que han tenido que vivir y soportar durante el camino llevado a cabo por el programa. "He llorado mucho. Me he emocionado mucho por quiénes empezamos este programa, que somos los únicos que sabemos todo lo que hemos vivido, tanto lo bueno como lo malo".

Sin embargo, dejó a todos conmocionados cuando soltó unas palabras que no dejaron indiferente a nadie y que dan a entender, sobre todo ante la baja audiencia y reducción de horas de emisión, que el final de Belén Esteban se aproxima. "El día que acabe Sálvame, yo acabaré con él. Me iré con él”. Confesando, además, que ‘Sálvame’ es el programa de su vida. De esta manera, Belén abre un melón que parecía imposible de abrir, pero que da a entender, que el final de su etapa televisiva está en su tramo más decisivo.

14 años dan para mucho

Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros. El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada es "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados.El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos. A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.