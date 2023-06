Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Riesco sigue adelante con su vida y está aprovechando su nueva soltería saliendo de celebración son su gente. Además, en uno de sus últimos post deleitaba con su voz en un karaoke interrpetando un conocido tema musical. La propia reportera confesaba horas después que "lo pasó genial".

Además, sigue día a día con sus publicaciones de Instagram y subiendo imágenes con diferentes looks que enamoran a sus fans y a la propia Riesco. Así lo ha confesado con un vestido azul del que ha confesado estar "enamorada". Riesco ha decidido colgar un vídeo en el que explica que Antonio David intentó regresar con ella "viniendo a mi casa cuando le dije que no lo hiciera" y quedándose tres días. Me dijo que íbamos a reconciliarnos y cuando estaba durmiendo recogió sus cosas y se fue para siempre, asegura la periodista. "Ahora lo entiendes todo, mi vida. Todos te avisamos de que Rocío Carrasco tiene razón", escribe un seguidor en el vídeo. Ahora Riesco ha comunicado a sus seguidores que ha tenido una reunión "con gente fuera de España que le han ofrecido un proyecto". La reportera ha dado pocos detalles pero ha asegurado que se va a animar dado que "no tiene que perder" y que "es periodista y se le da bien el escribir", por lo que su futuro trabajo parece que estará ligado a la redacción de contenidos.

Y eos no es todo. Habitualmente, riesoc comparte todas sus novedades asus seguidores, que ya son familia para ella. Ahora ha sorrpendido con un notición. "Yo tengo dos crush en la vida. Uno es Joaquín Phoenix y otro es Alejandor Fernández, del que estoy muy enamorada, me encanta. Y voy a ir a su concierto en Fuengirola", decía exultante.