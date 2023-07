Telecinco está intentando levantar cabeza tras una durísima crisis de audiencia y anunciantes que empezó con la emisión de la serie de Rocío Carrasco. La forma de enfocar el programa y la cantidad de despidos ilegales que se produjeron a raíz de ello terminño por llevarse a numerosos cargos directivos y jubilando al propio Vasile, que firmó su mayor pifia como profesional. Los nuevos 'jefes' decidieron cortar por lo sano y realizar un lavado de cara a la cadena, cargándose de un plumazo Sálvame y de dos el Deluxe. Pero no todo es culpa de la telebasura, ya que la anterior dirección fue totalmente a remolque de lo que hacía Antena 3.

'Pasión de Gavilanes' fue un fiasco y 'Café con aroma de mujer', otro. Y eso que hablamos de las series por las que pagó más dinero en los últimos tiempos. Las series turcas de Antena 3, lentas e infumables, arrasaban en audiencia a cualquier intento de Telecinco. Pasapalabra se adueñaba de su franja y sólo Ana Rosa mantenía el tipo al dominar las mañanas, dejando en mal lugar a la cada vez más polémica Susanna Griso.

Con todo esto, un ERE ha sido confirmado en Telecinco. Para empezar. Numerosos personajes de la pequeña pantalla fueron vetados por uno u otro motivo. Además, varios contratos terminaron al no ser renovados, como es el caso de Alba Carrillo. Ya se sabe que a la polémica colaboradora no se le puede contar ningún secreto, porque a la mínima lo va a soltar en antena. Además, por todos es conocido su cara más vengativa. Muchos de los hombres con los que según ella habría tenido una aventurilla, lo niegan. Lo hizo Courtois y después Jorge Pérez. El primero aseguró que no sabía ni quién era y el segundo negó que su relación sentimental fuera más allá de un 'roneo calent' en una discoteca durante la fiesta de Telecinco a la vista de todos. Sea como fuere... lo que pasó, pasó (como decía la canción). Este episodio supuso el final de ambos en Telecinco. Si bien es cierto que en el caso de él, sólo fue para tomarse un respiro.

Alba intenta destruir 'Vaya Vacaciones'

A lo que vamos, la amiga Alba Carrillo ya tiene fecha para juicio contra Mediaset, Telecinco, Ana Rosa y todo lo que engloba a la segunda cadena de España. El argumento es que fue despedida de manera irregular, entre otras cosas. Y su venganza, antes de acudir al banquillo en busca de dinero, no es otro que el de arremeter contra excompañeros, exjefes y, si puede hacer algo de daño, lo hará. Lo último afecta directamente al recién estrenado programa 'Vaya Vacaciones'.

"Lo que está pasando con Mediaset es que la gente ha perdido su confianza en la cadena. No tenéis credibilidad porque habéis jugado mal las cartas y habéis engañado al público y al público es al único al que no se le engaña. El público no es tonto. En lo único que es bueno, o era, Mediaset, es en los realities. Y os lo habéis cargado vosotros, porque habéis mentido al público".

El programa, presentado por Luján Argüelles, es el típico petardo de relleno en el que juntan a un montón de personajillos de otros espacios y les hacen jugarse el pan en algunas pruebas. Ya te adelantamos que no va a adueñarse del share, ni mucho menos, pero por lo menos compensará los gastos ocasionados y será un nido de anunciantes con público objetivo joven. Esto acaba de arrancar, pero la villana de Alba ya ha dicho quién será el ganador del programa: "Me da la impresión de que va a ganar Jorge (Pérez). Spoiler. Os lo digo porque es que también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca. Lo que pasa es que como pagáis mal, pues nadie os es fiel. Porque si hay poco pero poco para todos pero cuando hay mucho para algunos y nada para otros pues la gente se cabrea". Pobre Alba, que ve cómo el hombre que la tenía enamorada sigue contando con el favor del público y de la cadena que le dio la espalda después de hacerla famosa por ser ex de un famoso.