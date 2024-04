Universidad Complutense de Madrid: Ni naranja ni plátano, la fruta para ser más feliz que las triplica en Vitamina C

La Vitamina C, tal y como asegura el portal especializado científico MedlinePlus, es "una vitamina hidrosuluble que es necesaria para el crecimiento y desarrollo" de las personas. En otras palabras, es una vitamina disuelta en agua y que el cuerpo absorve, 'escupiendo' las cantidades restantes a través de la orina. "Aunque el cuerpo guarde una pequeña reserva de estas vitaminas, se tienen que tomar regularmente para evitar una escasez en el cuerpo".

Además esta llamada Vitamina C, en términos científicos 'ácido ascórbico', posee propiedades antioxidantes, esenciales para la producción de colágeno, un compuesto importante para protegernos a nivel inmunológico y mejorar la digestión/estreñimiento. Por si fuera poco, además, tal y como establece el portal Bienestar, otro de los beneficios de esta llamada Vitamina C es su propiedad clave para mejorar y cuidar la llamada salud mental.

Entre los alimentos más importantes que contienen la Vitamina C, encontramos principalmente frutas como:

Naraja, una de las más conocidas

Zumo de naranja

Granada

Mango

Mandarina

Melón

Guayaba

Fresas

Plátano

Son múltiples, pero ahora la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto a la 'fruta tapada', esa fruta que pese a no esperártelo, es la que más cantidad de Vitamina C posee: el kiwi. "Son excepcionalmente ricos en Vitamina C, duplican la cantidad de las fresas o las naranjas. El kiwi verde duplica estas cantidades y el amarillo incluso la triplica", asegura el estudio de la Complutense.

El estudio asegura que 100 gramos de kiwi verde (más barato que el amarillo) cubren más del 150 por ciento de la ingesta recomenda de Vitamina C diaria en un adulto de entre 20 y 40 años. Y ojo, que también destaca por su presencia de potasio. Además los kiwis son ricos en fibra, poco calóricos e incluyen un destacado porcentaje de agua, además de otros nutrientes como las vitaminas E y K o los folatos. "Son productos de elevada calidad nutricional".

El tiempo que tardarás en ser más feliz si comes kiwi

Un anterior estudio de la Univesidad de Cambridge asegura que la ingesta de Vitamina C está directamente relacionada con la mejora de la salud mental. En general, contar con sus valores en niveles estándares genera mejor estado de ánimo y te hará huir de sentimientos de depresión, tristeza, inestabilidad, irratibilidad... ¿Quieres estar mejor? Come kiwi y pronto sentirás como mejora tu estado de ánimo.

¿Cuánto es pronto? Los resultados del ensayo de Cambridge, en colaboración con la Universidad Complutense, aseguran que un adulto con niveles bajos de vitamina C en la sangre y que habían tomado kiwi en su dieta taraban una media de cuatro días en mejorar su estado de vitalidad y de ánimo. ¿Y cuándo se alcanza el nivel más elevado? Al mes mes.

En concreto, la Universidad Complutense habla de comer dos kiwis diarios de la variedad amarilla -la que más porcentaje de Vitamina C posee- durante seis semanas (200 mg/d de Vitamina C) para mejorar la fatiga y generar mejores vibras y energías, mejorando el estado de ánimo en su conjunto.