Telecinco está haciendo todo lo posible por remontar la situación creada hace años por la emisión de la polémica serie de Rocío Carrasco. Y poco a poco lo está consiguiendo. Se produjo una importante crisis de audiencia (y económica) por la forma de ejecutar lo que pretendía ser un documental y se convirtió en un arma política de doble filo con grandes tintes de ficción.

Rociíto se convirtió en la musa de la telebasura hasta que la nueva directiva de Mediaset tomó cartas en el asunto y canceló tanto el programa que presentaba Carlota Corredera como posteriormente Sálvame, espacio que se hacía eco directo de las verdades, medias verdades y mentiras que se decían en antena. Hubo varios cruces en los juzgados y la ex de Antonio David Flores los perdió casi todos contra casi todos.

Toda esta polémica, unido a las malas decisiones cuando se apostaba por una u otra serie o programa, hizo que no sólo Antena 3 aumentara su liderazgo, sino que La1 le adelantara por la izquierda, relegando a la cadena líder de Mediaset al tercer puesto del ranking. Sólo Ana Rosa Quintana era capaz de dominar las mañanas a su antojo y con gran ventaja sobre una Susanna Griso venida a menos. Mediaset quiso marcarse un 'all in' y confió en que el espacio de la periodista pudiera mantener el tipo por las mañanas sin estar ella presente, mandándole a Ana Rosa después de comer con TardeAR.

Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'. / Telecinco

Ana Rosa se come a Sonsoles Ónega

La decisión fue un riesgo, ya que 'Y ahora Sonsoles' se emite justo después de dos exitosas series que lideran la franja y además le sigue el buque insignia de 'Pasapalabra'. Ana Rosa ve cómo una floja 'Así es la vida' le tiene que dar el relevo, pero ha logrado sobreponerse a ello y su programa ya ha superado a la competencia directa. Sin ir más lejos, el último dato dejó con 12,9% y prácticamente 950.000 espectadores, por los 825.000 de una Sonsoles Ónega venida a menos. De seguir la evolución, Ana Rosa Quintana volverá a ser la salvadora de Telecinco.