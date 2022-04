Los espectadores de 'Horizonte', el programa televisivo de Iker Jiménez, vieron cómo uno de los rostros más emblemáticos y significativos del programa no aparecía. Fue Carmen Porter y la audiencia rápidamente se preocupó por su estado. ¿Qué pasaba para que la colaboradora no estuviera en la emisión de una nueva entrega de Horizonte?

Pues bien. Iker Jiménez se ha encargado de contar qué pasa y el motivo de la ausencia de su pareja "Tengo a mis dos princesas aisladas en casa. Esto, como ven, nos ha pasado, pero estamos fuertes, estamos con ganas y pronto Carmen estará aquí para hacer un programa que es su programa, el que quiere ir un poquito más allá si es posible. Yo por fortuna puedo estar aquí, Carmen no y le mando un abrazo fuerte. Lo haremos lo mejor que podamos", expresó el presentador en el inicio del programa.

Esto ocurrió el pasado jueves. Pues bien, pasaron los días y el propio Iker Jiménez se encargó de hacer un balance de cómo habían evolucionado con el virus tanto su hija como su mujer.

Además, Iker Jiménez quiso agradecer los tantísimos mensajes de cariño y apoyo recibidos por sus seguidores para él y para Carmen Porter y su hija. "Quiero daros las gracias por todos los mensajes, preocupándoos por Carmen y por Alma. Me estáis llenando las vías de contacto con vuestros buenos deseos. La pequeña, Alma, ya ha dado negativo y ha vuelto al cole", aseguró tras el fin de semana.

Diferente era el estado de Carmen. "Es como una jabata. Todavía sigue dando positivo, pero estoy seguro que en nada dará negativo".

El emotivo mensaje de Iker Jiménez tras la baja de Carmen Portero

El presentador se emocionó y lanzó un mensaje que ha recogido la revista lecturas asegurando que Porter se encuentra bien. Asimismo, Iker también reconoció y puso en valor su trabajo en Horizonte.

"Os agradezco mucho el cariño y también como nos estáis apoyando en los programas. ¡Es increíble! Me lo he pasado en grande como siempre, aunque he echado en falta a Carmen y esa salsa que pone ella, que es particular, es su visión. Os voy a decir un secreto sin que me oiga, pero, haciendo una media, siempre son las noticias y viral lo que más éxito nos da. Por lo menos de cara a vosotros, a la audiencia", dijo.