Nagore Robles ha reaparecido en 'Secret Story' después de su sonada ausencia el pasado jueves en el programa, casualidad o no, en esa ocasión la presentadora esa noche, por el positivo en Covid de Carlos Sobera, era Sandra Barneda, ¿se evitó el reencuentro? La colaboradora ha vuelto con total normalidad y ha anunciado a Toñi Moreno la postura que tomará respecto a las preguntas sobre su ruptura sentimental de aquí en adelante.

"Lo que tenía que decir ya lo he dicho", ha dicho Nagore Robles dejando muy claro que no hará ningún comentario más sobre su separación y que esta será de aquí en adelante su postura ante las preguntas sobre su separación. Nagore Robles y Sandra Barneda anunciaron su ruptura tras cinco años de amor a través de un comunicado en sus redes sociales: "Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra... El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil", dijeron. Con esto Nagore ha dejado clarísimo que no tiene nada más que decir al respecto.

Nagore se encuentra feliz y relajada y en estos últimos días ha comentado que en estos momentos de cambios se está sintiendo "muy cuidada, muy respetada y muy querida". La colaboradora está siguiendo su ritmo de vida habitual y está viviendo con absoluta normalidad su ruptura, y así se lo ha hecho saber a Toñi Moreno, y al resto del mundo, en el programa donde suele participar semanalmente.