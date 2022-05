El streamer Ibai Llanos ya tiene perfilado el cartel de la segunda edición del evento de boxeo que organiza, 'La Velada del Año 2'. Finalmente, el actor Jaime Llorente no estará en el ring para medirse al creador de contenido Mr. Jagger.

Sus compromisos laborales no se lo permiten pero, para suplirle en el evento que se celebrará el 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, Ibai Llanos ha encontrado a otro ‘boxeador’ de renombre.

Será el mítico cantante del pop español, David Bustamante, quien ha mostrado en diversas ocasiones que el ejercicio físico ocupa tiempo en su día a día e incluso ya ha practicado boxeo anteriormente.

Así, se postula como un digno rival de Mr. Jagger, uno de los favoritos del público, quien está "encantado" con que Bustamante sea su nuevo contrincante. "Es el que más ilusión le hacía, está feliz con que sea su rival", apuntó Ibai Llanos.

Los demás combates de 'La Velada del Año 2' serán los que enfrenten a Momo vs. Viruzz, Carola vs. Spursito, Ari Gameplays vs. Paracetamor y Luzu vs. Lolito.