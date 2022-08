Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. Ha sido el propio finalista de Supervivientes el que ha querido dar la noticia a través de un comunicado, sobre todo porque es conocedor de que todos sus seguidores han estado muy pendientes cuando tuvo que estar durante doce días ingresado en el hospital. "Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad".

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", ha anunciado. Las muestras de cariño no se han hecho esperar