Se mostraban en redes como una pareja feliz. Imágenes veraniegas disfrutando a todo tren y sin parar de publicar contenido. Por lo menos ella, Karoline Lima, la novia del madridista Éder Militao. Ahora, parece ser que era más fachada que otra cosa.

Ella misma lo ha reconocido públicamente en sus redes sociales, donde en más de una ocasión criticó que el jugador no se ocupaba de su hija recién nacida. El problema es que hay más tras las buenas poses y palabras escritas. Resulta que Militao ha denunciado a Karolina Lima por difamación. Dantesco.

"Me estás pidiendo que hable. Perdonad, pero no lo consigo. No soy fuerte en este momento. Mi abogada va a hablar por mí. Todo va a estar en mi defensa. En cuanto a mí... Estoy bien. Vosotros sabéis muy bien quién soy yo. Os quiero", publicó la brasileña.