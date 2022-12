El último programa de ‘La isla de las tentaciones’ dejó a los seguidores del programa con el corazón en un puño. Javi, destrozado porque creía que Claudia se había besado en la boca con uno de los solteros, se marchó de la hoguera y salió corriendo por la playa, en busca de Villa Playa. En el avance del próximo capítulo se puede ver cómo llegaba a la mansión de las chicas y que ellas y los solteros tenían que esconderse rápidamente en sus habitaciones. Pero nos quedaba la duda de si se vería las caras con su novia y cómo se lo tomaría ella. El programa del Debate de 'La isla de las tentaciones' lo ha desvelado. ¿Qué pensará Claudia?

En el debate, se pudo ver lo que ocurrió antes y después de esto: en la villa de las chicas, los participantes hablaban, precisamente, de los problemas que veía Claudia en Javi, su novio. Entonces, un aviso por megafonía hizo que todos se fuesen corriendo a los dormitorios. Después, irrumpió Javi, que fue corriendo de un sitio a otro llamando a su novia. Pese a su empeño, no llegó a encontrarse con Claudia, porque esta se escondió en un dormitorio y porque tanto Hugo Paz como el personal del programa frenaron su camino.

Con todo, Claudia reconoció su voz y no pudo evitar romper a llorar al preguntarse qué podría haber visto de su convivencia para reaccionar así. "No me lo puedo creer. ¿Pero qué es lo que ha visto?", se quejó, abatida, mientras su compañera Ana trataba de darle consuelo.

No le hizo ninguna gracia

A la extronista no le está gustando la actitud de su novio en el programa, de hecho en la última hoguera aseguró que se estaba planteando incluso dejarle. Claudia ve a su novio pasando el rato, esperando a que la experiencia termine para volver a su vida de siempre con ella. Pero no es lo que ella quiere: “Me duele tanto verle así… En parte me siento súper culpable porque es desde que está conmigo. Igual tengo que dejarle para que esté bien”. Ella no quiere dejarle, le gustaría que siguieran siendo pareja, pero no ve avances por su parte. “Yo también me siento un poco mal porque estoy intentando disfrutar, que hace mucho tiempo que no lo hago”, explicó.