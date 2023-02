Miguel Frigenti tiene cada vez más enemigos en el mundo de la telebasura. Su manera de comportarse en plató y redes sociales le ha servido para encontrar su sitio en los platós de televisión y hacer muchos amigos del mundillo, pero también le deja en la diana. Les pasa a muchos, pero esta vez le ha tocado la cruz de la moneda tras la presunta agresión que sufrió por parte de Jacobo Ostos.

Es muy habitual que los personajes de la farándula salgan juntos de fiesta o que se encuentren en los lugares de moda de Madrid o Barcelona. De ahí que muchas veces tengan relaciones amistosas o sexuales entre ellos, pero también se muestren públicamente las tiranteces. Es un hecho que a Miguel Frigenti le gusta el mundillo y tiene grabado a fuego aquello de que hablen de él aunque sea mal. Con lo que no contaba el menudo periodista del corazón es con que uno de sus muchos enemigos decidiera pasarse de la raya y agredirle. Ya había indicios de que Ostos había heredado el mal carácter de su padre, pero ahora ha quedado claro.

Fani, conocida por ponerle los cuernos a su pareja en la primera edición de La Isla de las Tentaciones, es amiga de Frigenti y asegura que presenció la agresión de Ostos. "Le pegó un puñetazo sin venir a cuento delante de todo el mundo. Miguel está con dolores de cabeza y con molestias. Esta mañana ha estado en el hospital y, por lo visto, tiene la cara un poco hinchada", dijo la colaboradora de Telecinco.

El director de la discoteca asegura que al poco de ver a Frigenti, el DJ se quitó el reloj y se fue a por el periodista, al que le dijo una frase y posteriormente golpeó.

La versión de Jacobo Ostos

Jacobo Ostos participó en 'Fiesta' vía telefónica, confirmando haber protagonizado la agresión, pero quitando hierro al asunto. "El 8 de enero de 2022 falleció mi padre en Colombia y habló pestes de él recién fallecido. Me calenté, le di una bofetada y se quedó sentado en el sofá. No fui por la espalda ni le di un puñetazo. Él se quedó, con la cara calentita, en la discoteca trabajando", afirmó.

Emma García trató de defender a Frigenti criticando dicha violencia, pero el hijo del torero fallecido siguió en sus trece: "No es gratuito tener esas faltas de respeto de gente difunta. No le enseñaron respeto y le he tenido que dar una bofetada correctora y ejemplarizante. Se la merece desde hace mucho tiempo. Mi calentamiento está justificado". Y se quedó tan pancho... a la espera de una denuncia, claro.