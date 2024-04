Así es el sorprendente cambio físico de Ibai Llanos

Ibai Llanos es uno de los personajes más populares de la España del siglo XXI. El popular streamer vasco lleva años arrasando en Internet entre los jóvenes y no tan jóvenes y ha sido capaz de organizar eventos de mucho prestigio como 'La Velada del Año' o la 'Balloon World Cup'.

El vasco también se ha hecho hueco en el mundo del periodismo deportivo retransmitiendo en exclusiva en su canal la Copa América de 2021 o entrevistando a Leo Messi en exclusiva tras su fichaje por el Paris Saint-Germain. También fundó un importante equipo de eSports. Un referente para millones de internautas que no se pierden ni una de sus retransmisiones y le ven casi a diario.

El sobrepeso de Ibai Llanos, uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado

Ibai Llanos ha sufrido comentarios muy duros sobre su físico / SD

Un aspecto que tampoco se le escapa a ninguno de sus seguidores es que está pasado de peso. Un asunto que hay que abordar desde el máximo respeto pero no por ello deja de ser un problema de salud. El propio Ibai es el primero que le sabe y ha intentado en numerosas ocasiones ponerle fin.

"He fallado setenta veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles", reconoce el vasco. Sin embargo no se rinde por ello: "Pero me la suda, lo seguiré intentando". Con esto Ibai anuncia que ha empezado su cambio físico y espera que esta vez sea la definitiva.

Además, ha trasladado su apoyo a los seguidores que también tienen problemas de sobre peso. "Mucho ánimo a todos los que estáis buscando un cambio en vuestra rutina o físico. Vamos, que se puede, coj****", concluye el streamer.

El streamer habla de su experiencia en su canal de Twitch

El plan de Ibai Llanos no ha surgido de la noche a la mañana. Según ha reconocido en una retransmisión lleva un tiempo documentándose sobre dietas y gimnasios. A buen seguro habrá consultado la sección de salud de este periódico, que cuenta con numerosos consejos para adelgazar.

Por otro lado, reconoce que su cuerpo le genera cierta inseguridad: "Estoy cansado de aguantar comentarios sobre mi físico o cómo voy vestido, es muy cansino". Una situación a la que espera poner el punto final pronto.