Con la llegada del calor y del verano evitar el sudor se convierte en un auténtico dolor de cabeza, sobre todo, a la hora de elegir ‘outfit’. Colores que no esconden las marcas de las axilas, prendas en blanco que terminan con la típica mancha alrededor… Nuestros armarios están llenos de ropa que cuando más calor hace no pueden evitar que en algún momento puedas pasar un mal rato

En este artículo te vamos a contar un par de trucos que usan las grandes influencers y famosos para que ese mal rato que te hará pasar el sudor se quede en nada. Ni marcas, ni manchas en la ropa. ¡Qué bendición! Trucos para evitar el sudor en la ropa en verano El primer truco que vamos a contarte para evitar esos rodales alrededor de las axilas son los parches adhesivos. Estos son de un solo uso y deben colocarse en la costura interior de la manga de la prenda en cuestión. Estos se adaptan perfectamente al cuerpo y tienen un material absorbente que evita que se perciba el sudor o genere una mancha en la prenda. Evidentemente hay modelos de diferentes colores, pero los más reclamados, son los invisibles, para que pasen totalmente desapercibidos para el resto. Aunque sean de un solo uso su precio es muy accesible puesto que un par de parches anti sudor están a partir de los veinte céntimos. El sencillo método para oler a colonia todo el día ¿Cuál es el mejor desodorante para el sudor en verano? Uno de los eternos debates en cuestiones de higiene es el del desodorante. ¿Spray, crema o roll-on? Como ocurre en otros aspectos ambos tienen sus detractores y sus defensores, pero una elección inadecuada puede ser fatal para tu piel y, de paso, para tu ropa. La realidad es que a nivel de eficacia, cualquiera es útil, pero tiene sus particularidades. Por ejemplo el aerosol contiene alcohol, que para axilas depiladas puede suponer un foco de escozor e incomodidad, pero también es más refrescante. Así pues a efectos de evitar el sudor, las manchas o el mal olor da igual qué tipo de desodorante utilices. Esto dependerá del tipo de piel que tengas y de la reacción que pueda hacer en ella el producto que utilices. Simplemente debes ir calibrando y probando cuál es el que mejor se adapta a tu piel y a tus gustos. Otro aspecto clave a tener en cuenta es el tipo de textil con el que esté fabricado la prenda, puesto que algunas telas aumentan el olor del sudor o simplemente incrementan la cantidad que genera el cuerpo. Ya sabes tómatelo con calma y decide cuál es la mejor opción, sobre todo, para tu cuerpo. Consejos para evitar la caída del pelo