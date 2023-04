España ha investigará si la compañía OpenAI, creadora del ChatGPT, vulnera las leyes europeas de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado este jueves "actuaciones previas de investigación", un movimiento que llega dos semanas después de que el regulador de Italia optase por bloquear "con efecto inmediato" el acceso a este popular chatbot de inteligencia artificial (IA).

Como ya avanzó EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, la semana pasada, la AEPD ha solicitado a sus homólogos europeos incluir el debate sobre la regulación de ChatGPT en el Plenario del Comité Europeo de Protección de Datos, que se ha celebrado este mismo jueves. Tras esa reunión, los organismos reguladores de la Unión Europea (UE) han acordado la creación de un grupo de trabajo conjunto para fomentar la cooperación europea e "intercambiar información sobre posibles medidas coercitivas" que los estados miembro puedan tomar en las próximas semanas.

Coordinación europea

Gigantes tecnológicos como Meta (propietaria de Facebook e Instagram) o Amazon tienen su base de operaciones europeas en Irlanda, lo que hace que el regulador de ese país sea el encargado de determinar la aplicación de las leyes comunitarias. Irlanda decide y los otros países siguen sus pasos.

No es el caso de OpenAI, que no tiene sede en la UE, lo que abre la puerta a que la entidad reguladora de cada país tenga competencias para actuar por su cuenta, como ha hecho Italia. Sin embargo, eso puede llevar a una disparidad de criterios entre naciones que cause confusión. La creación del grupo de trabajo servirá para que las próximas decisiones que se pongan en marcha sean "armonizadas", eso es, en acuerdo con las otras partes.

Bloqueo en Italia

Este miércoles, el regulador de Italia fijó el 30 de abril como plazo máximo para que OpenAI cumpla sus exigencias, entre las que figuran una mayor transparencia respecto al trato que se hace de los datos de los usuarios.

El pasado 31 de marzo, el organismo bloqueó el acceso a ChatGPT al entender que la "ausencia de base jurídica que justifique la recogida y almacenamiento masivo de datos personales" podría suponer una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la pionera ley europea de privacidad.

OpenAI tendrá hasta el 31 de mayo para presentar un plan de acción para verificar la edad de los usuarios que excluya a los menores de 13 años. Si la compañía estadounidense no acata esos requerimientos, las autoridades mantendrán restringido el acceso al chatbot.