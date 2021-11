El Levante UD FS ha vuelto a caer a domicilio, esta vez ante ElPozo Murcia Costa Cálida en el encuentro adelantando de la Jornada 9 de la LNFS (4-3). Dentro de la igualdad, los de Diego Giustozzi aprovecharon los resquicios de un cuadro granota, muy mermado por las bajas, para llevarse los tres puntos y reencontrarse con la victoria. Con el triunfo, los murcianos escalan hasta la cuarta posición de la clasificación con 14 puntos. Por su parte, el equipo dirigido por Diego Ríos, a pesar de competir, no pudo evitar la segunda derrota consecutiva en Liga ni cortar su mala dinámica lejos de Paterna, donde aún no saben lo que es ganar, lo que les deja décimos con solo ocho puntos.

Sin el arranque de Liga esperado, ElPozo Murcia Costa Cálida y Levante UD FS se dieron cita antes de hora debido a los compromisos europeos de los valencianos en la Elite Round de la Champions League la próxima semana. El partido empezó con poco ritmo en el Palacio de los Deportes de Murcia, con muchas imprecisiones y pocas ocasiones de peligro. Las más claras fueron para los de Diego Giustozzi que, dentro de la igualdad inicial, acumularon las mejores ocasiones por medio de Gadeia, Marcel y Felipe Valerio.

Sin embargo, no fue hasta el minuto seis de la primera mitad cuando el equipo local abrió el marcador por medio de un libre directo al borde del área que culminó Gadeia a pase de Taynan. Acto seguido, los de Diego Ríos replicarían al gol encajado con una gran acción de Pedro Toro que despejó Juanjo en la primera gran ocasión para el Levante FS.

A punto de superar el ecuador de la primera mitad, Felipe Valerio intentó, desde su propio campo, sorprender a Fede, pero el ex portero de ElPozo Murcia intervino 'in extremis' para evitar el segundo. Segundos más tarde, Taynan volvió a rozar el gol para el cuadro grana tras un balón filtrado por Mati Rosa que se acabó estrellando en el palo. Leo Santana puso fin a un minuto de verdadero peligro sobre el arco 'granota' con un nuevo balón a la madera. No obstante, los visitantes que se repusieron llegando de nuevo a la portería de Juanjo para empatar a los 12 minutos. Un error de Santana brindó a Marc Tolrà el balón para que se lo cediese a Hamza que, tras zafarse de Juanjo, colocó el 1-1 en el videomarcador.

El segundo de Levante FS no tardó en llegar. Segundos más tarde, Pachu, en su primera intervención en el partido, controló a la perfección un servicio en largo para, con un sutil toque, superar a Juanjo (1-2). Los levantinistas vivieron sus mejores momentos, pero su dominio concluyó en el minuto 17, ya que el ElPozo replicó con el empate de Marcel a dos minutos del descanso.

Tras la reanudación, Hamza, mejor jugador del Levante en la primera mitad, dispuso de la primera gran ocasión a los pocos segundos de juego con un potente disparo que obligó a Juanjo a lucir sus reflejos. Pero, más allá de esa primera llegada, el dominio fue ligeramente mayor para los murcianos, que adelantaron líneas en busca de incomodar a su rival.

Los locales pasaron a disponer de las mejores ocasiones. En una de ellas, Mati Rosa se estrenó en Liga al empujar en el segundo palo el potente disparo de Gadeia (3-2, m. 33). Con la ventaja en el marcador, los de Giustozzi lograron ampliar su renta en el marcador a falta de seis minutos para el final, sumándose Taynan a la cuenta de goles en una rápida transición.

Los dos goles casi seguidos de su rival obligaron a Diego Ríos a apostar inmediatamente por el portero-jugador en busca de puntuar en Murcia. Roger recortó distancias (4-3, m. 40), pero fue insuficiente para evitar la derrota del Levante UD FS en tierras murcianas.

Ahora el próximo compromiso del Levante será el viernes 26 contra el Manzanares FS Quesos El Hidalgo (21:00 h). A continuación, los de Ríos se adentrarán en la siguiente fase de la Champions del mismo modo que el Barcelona.