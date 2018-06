"Es un proyecto de todos y debemos ir de la mano"

Juan Ramón López Muñiz, nuevo entrenador del Málaga para las dos próximas temporadas, afirmó en su presentación que este es "un proyecto de todos" que afronta "con ilusión y ganas de mejorar cada día" y en el que sobre la base del "esfuerzo, el trabajo y la humildad" deben "ir de la mano".

Acompañado por los consejeros consultivos del club Antonio Benítez, Abdullah Ben Barek y Francisco Martín Aguilar, y su nuevo director deportivo, José Luis Pérez Caminero, Muñiz dijo este miércoles en rueda de prensa que "una de las partes del éxito" es que todos consigan "ir de la mano", aunque ahora, con la estructura que hay, deben volver "a tener la humildad suficiente".

"Tener los pies en el suelo es clave. Con el escudo no se gana, porque no es una persona la que consigue un objetivo, lo consiguen un conjunto de personas", recalcó el asturiano, que comienza su cuarta etapa en el Málaga.

Muñiz insistió en la necesidad de mantener la unión entre todos y subrayó que la afición "gana puntos y partidos", y que tienen que saber transmitir al malaguista que "la parte más importante del proyecto es él".

Indicó que la Segunda División es "cada vez mejor", pues "son todo sorpresas, no hay favoritos", por lo que advirtió de que "el que crea que con el escudo ha ganado" se equivoca", además de que como no estén "finos, la categoría no perdona".

Sobre la plantilla, el gijonés precisó que "un buen equipo te gana partidos" y recordó lo que está pasando en el Mundial de Rusia con las individualidades, porque "el equipo somos todos y aquí trabajamos para el Málaga, no para nadie individualmente", resaltó.

Su andadura en el Málaga empezó en 2003 como segundo entrenador con Juande Ramos y continuó ya como primer técnico entre 2006 y 2008, hasta su salida al Racing justo después de ascender al equipo a Primera, y posteriormente en la campaña 2009-10, si bien dejó claro que "el pasado ya no vale".

Caminero consideró que con Muñiz el Málaga tiene "al mejor entrenador de la categoría", le agradeció que haya aceptado la tarea de conducir al equipo dentro de un proyecto en el que todos tienen "mucha ilusión", y añadió: "su suerte será la nuestra".