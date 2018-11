Última frontera para Eva Navarro

2018 ha sido un año plagado de éxitos para Eva Navarro. Desde abril, cuando fue campeona de España Sub-18 tras vencer en la final de Calviá a la Cataluña de Claudia Pina, hasta agosto, cuando logró la plata en el Mundial Sub-20 de Francia. Ahora las 'Mini Rojitas' llegan a tierras charrúas a por el oro como campeonas de Europa Sub-17 y con un equipo de garantías en el que permanecen algunas de las veteranas que conquistaron el bronce hace dos años en Jordania, entre ellas la propia Eva, por aquel entonces con 15 años. En las rondas previas del clasificatorio ganaron 22-0 a Montenegro, y ya en la fase final, registraron un empate y cuatro triunfos, incluido el 2-0 de la final ante Alemania. Ella fue la líder del título de mayo en Lituania. MVP absoluta y con una sonada exhibición en la última lucha. El segundo tanto, con más de 23.000 votos, fue elegido como tercer mejor gol de la temporada de la UEFA. Mientras que en julio se anunció su fichaje por el Súper Levante. Hoy con galones de estrella arranca su tercer Mundial, el segundo Sub-17. En el 2016 marcó tres goles a México (liguilla), Alemania (cuartos ) y Venezuela (final de consolación).

Eva (Yecla, 27/01/2001) no esconde su rol en la Sub-17 y no solamente por ser una de las capitanas. Ella, Cata Coll y Claudia Pina fueron subcampeonas del mundo Sub-20 y ahora quieren dar el único paso que les falta en Uruguay. «Nos toca tirar de veteranía y llevar al equipo hacia delante para rendir en todo momento. Algunas nos han preguntado cómo es la experiencia, porque muchas no han jugado nunca un Mundial, tienen el típico nerviosismo y te cuestionan cómo es esto, cómo es lo otro. Les digo que trabajen, que se dejen la piel en cada partido y cada entrenamiento, porque, por ejemplo, las que no juegan mucho pueden salir en cualquier momento y resolver un partido», argumenta la granota en los portales oficiales de la competición. De benjamina a veterana. «Cuando empezó 2018 me propuse ganarlo todo», reconoce Eva. De momento no le ha ido nada mal. ¿Cerrará el año como campeona del mundo?

Será la cuarta vez que España participe en esta competición; en las tres ocasiones anteriores no bajó del podio. Se estrenó con un tercer puesto en Trinidad y Tobago 2010, fue subcampeona en Costa Rica 2014 y dos años después volvió a ser tercera en Jordania 2016.

La selección derrotó a México en la última prueba antes del inicio ante la República de Corea, ya en tierras charrúas. Una gran jugada individual de Eva Navarro obligó a su defensora a ir al límite y la derribó. La colegiada señaló penalti y la propia delantera del Levante puso el 1-0. Claudia Pina hizo el segundo tras un pase de la muerte que la del Barça mandó al fondo de la red. Antes del final, México recortó distancias en un penalti para las aztecas que paró Cata Coll, pero nada pudo hacer para evitar el tanto en el rechace. «Estas chicas tienen ganas de comerse el mundo», destacó la seleccionadora Toña Is, la primera mujer al cargo de un banquillo de la selección española, firme defensora del estilo de posesión y buen trato de balón y que en Jordania 2016 guió a la Sub-17 a la tercera plaza.

El grupo es complejo y el primer reto es el más peligroso, pero ojo también con los argumentos de Colombia y Canadá, que completarán una fase de arranque exigente. La clasificación de la República de Corea para Uruguay 2018 puso fin a una espera de ocho años y con ello las tres últimas ediciones ausente. Y eso que este certamen le trae muy buenos recuerdos: desplegando un gran juego, alcanzó los cuartos de final en la prueba inaugural ya que fueron campeonas por primera y única vez en 2010 en Trinidad y Tobago 2010, tras ganar en la final a Japón en los penaltis.

Aquella España de las levantinistas Ivana Andrés, Guti y Nerea logró el tercer metal. «España siempre quiere llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Sabemos que es un grupo muy complicado, pero intentaremos pasar la fase de grupos y a partir de ahí veremos qué podemos hacer. Son tres rivales muy diferentes», reconoció la seleccionadora en la antesala del debut sobre los objetivos de la femenina Sub-17.