¿Jugó media parte Ramos solo para alcanzar un récord?

El cambio de Sergio Ramos en el descanso ante Grecia, pactado según desveló Luis Enrique tras el encuentro, ya ha empezado a traer cola: "Sergio Ramos está perfectamente. Habíamos hablado que no había jugado con su club por un golpe y hemos decidido que jugara la primera parte y está perfectamente. Está disponible para los siguientes compromisos".



El camero se marchó con la Selección Española tras no jugar con el Real Madrid el pasado fin de semana ante el Celta de Vigo en Balaídos ni un minuto (acaba contrato en junio y sigue sin renovar con el club merengue), jugó la primera parte ante Grecia en el que fue su partido 179 con la Roja, lo que le deja a apenas 5 partidos de distancia del egipcio Ahmed Hassan, quien actulamente consta como el futbolista con más internacionalidades con 184, y fue sustituido inesperadamente.





Queríamos empezar con una victoria, pero queda mucho camino por recorrer. Con la mente puesta en el siguiente partido.

