Neymar y Messi protagonizaron una de las imágenes de la Copa América tras el pitido final del choque entre Argentina y Brasil. El jugador del PSG fue a abrazar al astro para felicitarle y su gesto, además de llenar de emotividad, se viralizó a nivel mundial. No obstante, el '10' brasileño quiso dedicarle unas palabras en redes sociales.

El atacante posteó el vídeo en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje. "Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “fdp me ganaste” Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP", dijo, entre bromas y cariño, hacia el '10'.

De esta manera, el carioca demuestra la gran amistad que entablan ambos futbolistas desde que coincidieron en el Barça. Tal y como indicó 'Ney', Messi es un hermano para él y se enorgullece del éxito que consiguió su amigo, consciente de la importancia que tiene en su carrera.