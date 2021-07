Fue una de las peticiones de los clubes a Ximo Puig en la reunión que mantuvieron con la Generalitat hace unos días. Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF y Valencia Basket tendrán a su disposición monodosis de Janssen para inmunizar a sus plantillas.

Los equipos profesionales de la Comunitat se están pinchando desde este jueves. Sin ir más lejos, la plantilla del Levante UD ha recibido esta tarde las dosis y los jugadores han sido llamados de forma progresiva para acudir al Ciutat, donde han sido vacunados.

Esta previsto que, de igual forma, el resto de clubes citen a sus plantillas para administrar las dosis. El proceso se ha agilizado con la subida de casos en la Comunitat y el acuerdo entra dentro de la campaña de inmunización para los adultos de entre 20 y 40 años que ahora afronta la sanidad valenciana.

Grupo de trabajo y el motivo por el que se vacuna con Janssen

En dicha reunión entre clubes y Ximo Puig se creó un grupo de trabajo para estudiar el asunto de la vacunación, así como otros temas de interés como el aforo en los campos de fútbol y, en caso del Valencia Basket. del pabellón de La Fonteta. El asunto era de vital importancia para la creación de las campañas de abonos.

Ya por entonces se acordó que se desbloquearía la vacunación en los clubes, aunque la recomendación no era la de 'pinchar' con Janssen porque no es la vacuna más óptima para la franja de edad de los jugadores por excelencia. No obstante, se ha considerado que al ser monodosis y contar con efecto de inmunidad absoluta en 14 días era la mejor para afrontar el inicio del campeonato sin preocupación. Con Pfizer y Moderna se exigen 28 y 42 días desde que se inyectó la primera dosis, respectivamente. Eso sí, la inmunización que proporcionan estas dos es algo mayor (ronda el 94%).