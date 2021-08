Harry Kane ha sido relacionado con el Manchester City durante las últimas semanas y el jugador inglés ha decidido romper su silencio y publicar a través de Instagram una carta para los aficionados del Tottenham.

En la carta desmiente que en cualquier momento se negara a entrenar con el resto de sus compañeros y asegura que el próximo sábado se pondrá a las órdenes del nuevo técnico del Tottenham, Nuno Espírito Santo.

"Hace ya diez años desde que debuté con el Tottenham. Durante todos estos años, vosotros, los fans, me habéis demostrado un apoyo y un cariño total. Es por eso que me duele leer algunos comentarios que se han hecho esta semana poniendo en duda mi profesionalidad. No voy a entrar en detalles, pero quiero aclarar que nunca me he negado a entrenarme. Volveré con el equipo mañana, como estaba planeado. No haría nada que pusiera en peligro la relación que tengo con los fans, que me han demostrado un apoyo inquebrantable durante mis años en el club. Eso siempre ha sido así y lo sigue siendo a día de hoy", explicó Kane.

'Sky Sports' aseguró que el delantero estrella del Tottenham no se presentó al entrenamiento por la presión que tenía por parte del Manchester City para fichar por el equipo de Pep Guardiola.