Leonardo, director deportivo del París Saint-Germain, concedió una entrevista en 'Canal+Francia', en la que repaso varios temas de actualidad futbolística, como el fichaje de Leo Messi por el conjunto parisino. Además, entre otras cosas, el exfutbolista afirmó que comenzaron a negociar con el argentino en enero.

"No puedo ocultar que teníamos contactos antes. Pero siempre después del mes de enero, cuando estaba a seis meses del final de su contrato. Nunca contactamos con Messi antes de enero de 2021", detalló Leonardo. Es decir, el contacto entre PSG y Messi ya era existente antes del último mercado de fichajes.

Pero esas no fueron las únicas declaraciones de Leonardo sobre el astro argentino, ya que también comentó que la idea del atacante era la de no abandonar el Barça: "Creo que su idea era quedarse en Barcelona. Sinceramente, tenía claro que su deseo no era marcharse y quizás terminar su carrera allá", confesó.

Pero como todos sabemos, finalmente se rompió el acuerdo entre el Barça y Messi. Y en ese momento fue cuando entró el PSG: "Entonces terminó la historia de Messi en el Barcelona, y llegamos nosotros. Las ganas de venir que demostró nos motivó mucho a hacerlo. Imaginarse un jugador como Messi con la camiseta del PSG es algo enorme y muy bonito", explicó el exjugador.

Y es que la contratación de Leo Messi se hizo "de forma perfecta", tal y como explicó Leonardo. "Le estoy conociendo y me parece una persona muy correcta, muy seria y muy concreta", concluyó.