Se acaba la paciencia en el Barça. Tras la derrota en Champions League por 3-0 contra el Benfica, todos los partidos de la entidad culé son finales. La primera hoy, contra el Atlético de Madrid que viene de ganar in extremis contra el Milán gracias a un gol de Luis Suárez en el 97. Ambos equipos generan dudas, aunque el conjunto dirigido por Ronald Koeman mucho más tras haber empatado la mitad de partidos de liga que han jugado, es decir tres de seis.

Pese a eso, son solo dos puntos los que separan al Atlético de Madrid del FC Barcelona, y eso que los colchoneros han disputado un partido más. La dolorosa derrota de los madrileños contra el Alavés y los goles en los minutos finales para dar puntos al equipo generan dudas entre los aficionados y estas dudas han sido trasladadas al vestuario. Pero al final lo importante es puntuar y aunque sufran hasta los minutos finales del partido, los del Cholo se encuentran en cuarta posición a tan solo tres puntos del Real Madrid, que se sitúa lider con 17 puntos.

La temporada pasada Koeman ya se enfrentó al Cholo Simeone y lo cierto es que los catalanes solo lograron un punto entre los dos partidos. En el Wanda se lo llevó el Atlético con un gol de Carrasco en el 45, y en el Camp Nou no pasaron del empate a cero. Eso sí, a diferencia del año pasado, Leo Messi no disputará este partido.

Por otra parte, la delantera de los colchoneros estará compuesta por dos exjugadores del club culé. Primero Luis Suárez, que ya jugó este partido la pasada campaña, y después Griezmann, que regresó este verano al Atlético y que aún está deseando la aceptación de los aficionados. Si el francés marcara contra el Barcelona los hinchas colchoneros podrían perdonar al atacante, que ya fue importante el otro día contra el Milán en la máxima competición europea.

Además, otra mala noticia para el Barça es la de que Pedri González no podrá estar contra el Atlético de Madrid. El club comunicó la recaída del centrocampista, que sufre una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. El canario no tiene, por ahora, tiempo estimado de baja, y la lesión le ha condenado a tener que causar baja de la lista de la selección española absoluta de Luis Enrique. Su lugar entre los convocados para la Final Four lo ha ocupado el futbolista del Celta, Brais Méndez.

Koeman

El futuro del técnico neerlandés está en el aire. Koeman no siente que desde la directiva confíen en él y ha tirado varios dardos en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. «Me he enterado de que el presidente ha estado mañana aquí pero no lo he visto. Una vez más a mí no me han dicho nada. Tengo ojos, tengo orejas. Ya sé que sé filtran muchas cosas, pero a mí una vez más no me han dicho nada», señaló el entrenador.

El técnico ha comparecido visiblemente molesto, consciente de la situación que está viviendo y el distanciamiento evidente con Laporta. También ha transmitido la sensación de cierto hartazgo con la prensa, tras días de ver listas de posibles sustitutos. «Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene sentido, la gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club. Hemos hecho cosas importantes a pesar de asumir cambios importantes en el club», explicó.