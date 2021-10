La titularidad de Ferran Torres en la final de la Liga de Naciones que España disputará a Francia este domingo se decidirá minutos antes del inicio del partido, en la prueba que el delantero hará en el césped de San Siro tras no poder entrenarse desde que el martes sufrió un fuerte golpe en un pie ante Italia.

El traumatismo en el empeine derecho que sufre Ferran Torres le hace ser duda hasta el final. El jugador mostró sus esperanzas de jugar y el seleccionador, Luis Enrique Martínez, confirmó que no decidirá su presencia hasta el calentamiento previo al partido.

"El pie está yendo muy bien, lo estamos protegiendo un poco y por eso no me he entrenado hoy ni ayer", confirmó Ferran en la sala de prensa de San Siro. "Mañana me probaré en el calentamiento y viendo las sensaciones decidiremos", añadió.

"Soy optimista, me veo con posibilidades, tengo ganas y veremos en el calentamiento como son mis sensaciones", dijo.

El delantero valenciano, pese a que se siente más cómodo jugando como extremo, se adapta a jugar como 9 antes las bajas que sufre Luis Enrique en el torneo. "Lo más importante es jugar y cuantas más demarcaciones puedas abarcar mejor porque más posibilidades de jugar tienes. Me considero extremo, es donde más muestro mi potencial, pero es bueno jugar como delantero".

El favoritismo en la final de San Siro está repartido, según opina Ferran, que no concede mayor porcentaje a Francia. "Es una final en la que los dos equipos son favoritos porque por algo están ahí, no se sabe lo que puede pasar. Saldremos con la máxima ilusión, ganas y ambición".

De los 23 internacionales españoles, todos salvo Sergio Busquets tienen ante sí la oportunidad de conquistar su primer título con la absoluta. "Para muchos es la primera final con la selección. Sería muy ilusionante poder levantar nuestra primer título en una selección muy joven. Vamos a ir a por todas para conseguirlo".

Para ello señaló como clave brillar como equipo por encima de las individualidades de Francia. "Esta selección se caracteriza por lo bien que lo hacemos como equipo, vamos todos en la misma dirección".

"Somos un equipo que vamos en bloque, independientemente de las individualidades, es nuestro fuerte y por lo que vamos a jugar nuestra primera final para muchos", sentenció