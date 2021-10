El Athletic está encantado con el papel de Marcelino. Los leones consiguieron la pasada campaña de la mano del asturiano alzarse con la Supercopa de España eliminando a Real Madrid en semifinales y remontando en la final frente al FC Barcelona, y esta temporada han arrancado con unos buenos números en LaLiga.

El presidente del club, Aitor Elizegi, aseguró en Radio Marca que el técnico se está enamorando del Athletic, lo que asignó como una de las claves para que un entrenador pueda hacer una carrera larga en un equipo.

La papeleta del ex del Valencia no era nada fácil: desde que Ernesto Valverde abandonó el conjunto vasco en 2017, no han encontrado una estabilidad y ya han pasado hasta cuatro técnicos por San Mamés. Gaika Garitano con 89 es el que más tiempo permaneció, el Kuko Ziganda 56 y Berizzo 15, y ahora el asturiano está con 44 y subiendo, lo que parece indicar que el banquillo podría volver a tener la continuidad que perdió hace unos años.

Aunque todo esto tiene un factor en contra. Las elecciones a la presidencia del club podrían complicar la renovación, ya que con la posible entrada de otro presidente, en el peor de los escenarios pensaría en un cambio en el banquillo y relevaría a Marcelino a final de temporada.