Erling Haaland tendrá que parar de maravillar al mundo. El delantero se lesionó contra el Ajax en Champions League y no solo estará un par de semanas fuera de los terrenos de juego, sino que el noruego no volverá a jugar hasta 2022. Se le va un goleador al Borussia Dortmund y estos tendrán que apañársela sin su estrella.

"Puede ser que el partido contra el Ajax haya sido el último en lo que resta de año", señaló su técnico. Se trata de un desgarro muscular en el flexor de la cadera y se esperaba que el atacante regresara a principios de diciembre, pero se ve que es peor de lo esperado.

"No soy médico. Prefiero no especular. Erling está lesionado. Se trata de una lesión en el mismo muslo en el que sufrió la anterior, pero en un lugar diferente", añadió. De aquí a 2022 el Borussia tiene un total de 12 partidos, pero la peor noticia llegaría en el caso de que Haaland no reapareciera al comenzar el año nuevo.

Y quien sabe, nadie puede confirmar que después de una dura lesión el noruego pueda alcanzar el mismo nivel que tiene ahora. Lo cierto es que cuando se recupere Haaland tendrá que tener cuidado para no recaer e ir poco a poco volviendo a su nivel actual para que equipos como Real Madrid o Barcelona se fijen en el ariete.