El brasileño Arthur no levanta cabeza en Turín. Tras jugar ante el Malmö en Champions, Allegri dejó fuera de la convocatoria el centrocampista ex del Barça por llegar tarde al entrenamiento.

Todo parecía apuntar a la titularidad del sudamericano ante el Venezia, en el choque de este sábado, pero su indisciplina ha motivado al técnico a dejarlo fuera. “Esta mañana llegó tarde al entrenamiento y no jugará.

"Lo que pasó es muy sencillo: llegó con retraso el día antes del partido. Creo que no es justo eso y no lo convocaré", reconoció Maximiliano Allegri en la rueda de prensa previa al encuentro. No está siendo una temporada fácil para Arthur.

Con esta, sumará seis jornadas de la Serie A sin disputar ningún minuto. En el presente curso sólo ha sumado 256 minutos distribuidos en ocho partidos.