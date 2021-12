Este viernes se aprobó el pacto entre LaLiga Impulso y el fondo de inversión CVC, un proyecto ideado por Javier Tebas y que salió adelante por amplia mayoría (37-4) entre los equipos miembros de LaLiga.

El proyecto, que se llevará a los juzgados por los equipos opositores, supone un empujón estratégico que busca volver a levantar al fútbol español con planes de inversión para saldar deuda, mejorar plantillas y sobre todo invertir en el futuro con infraestructuras.

Ahora bien, Barça, Athletic, Real Madrid e Ibiza, (el único equipo de Segunda División) se opusieron al acuerdo fieles a un plan alternativo (Proyecto Sostenible) de inversión de similares cifras de negocio. Además, el Oviedo se abstuvo en la votación.

¿Por qué el Ibiza vota en contra?

El fondo CVC inyectará un total de 1.994 millones de euros en los equipos que votaron a favor y lo hará a cambio del valor del 9% de los derechos por televisión de los clubes durante los próximos 50 años.

Podría decirse que es una especie de 'hipoteca' que han de pagar los clubes para obtener la financiación acordada y que buscará transformar a LaLiga como compañía global de entretenimiento además de fortalecer la competición y transformar a sus clubes.

"La Unión Deportiva Ibiza no entra en el acuerdo con CVC porque supone una pérdida patrimonial importante para nuestro club", aseguró Amadeo Salvo sobre su voto en contra. El recién ascendido a LaLiga Smartbank entiende que este préstamo a 50 años vista no tiene sentido si el club está 'sano' a nivel económico y sin deudas. Además sería de los equipos que menos porcentaje de dinero de todos recibiría (6 millones, 35 a devolver) con lo que no consideraron oportuno votar a favor.

La 'salvación' en València

La otra cara de la moneda está, por ejemplo, en Mestalla. De esos 1.994 millones de euros, el Valencia CF tiene previsto ingresar 118 millones de euros. Una cantidad importante y de la cual destinará el 85%, es decir, 100 millones de euros a concluir las obras del Nou Mestalla ubicado en la Avenida de las Cortes.

Hay que recordar que esta inyección económica compromete a los clubes a destinar al menos el 70% de los recursos a inversiones vinculadas a infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación y tecnología y plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales, pudiendo disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para deuda financiera.