La manifestación en protesta a Peter Lim está siendo un éxito de asistencia y compromiso. Valencianistas de todas las generaciones, aficionados de otros equipos valencianos y caras ilustres se han congregado para marchar contra la gestión de Meriton. Entre ellos Santiago Cañizares, el que para muchos es el mejor portero de la historia del club y una leyenda de la entidad, quién ha manifestado que espera que esto sea un punto de inflexión.

“Dije a todos los valencianistas que por la dignidad del club se manifiesten y por lo tanto yo no me podía quedar en casa. Manifestarse es un derecho, pero nunca una obligación y los que han generado esta situación no son los que esperamos aquí”, razonó Cañizares.

El exjugador del Valencia CF lideraba la pancarta de Espíritu del 86 con otras personalidades como José Manuel Casañ, vocalista de Seguridad Social. El citado cartel rezaba el lema: “Lim y Mendes, vosotros habéis arruinado el Valencia. Salid ya, nosotros no os queremos”.

📹🦇Una de las pancartas más ilustres de la manifestación se encuentra a mitad de la marcha. Reza el lema "Lim y Mendes, vosotros habéis arruinado el Valencia. Salid ya, nosotros no os queremos" y es obra de @espiritudel86 pic.twitter.com/dQSUDOsGK1 — Superdeporte (@superdeporte_es) 11 de diciembre de 2021

Sobre las consecuencias de la marcha, Cañizares tuvo claro a quién señalar: “Espero que sea un punto de inflexión y sobre todo lo que espero es que el poder político y las instituciones, las entidades bancarias se hagan eco del deseo del valencianas porque sin ellos pocos podemos hacer. Es el momento de demostrar el compromiso de las instituciones con el pueblo valencianista”.