Este sorteo pasará a la historia. El Real Madrid de haberle tocado el Benfica, le ha tocado finalmente el PSG tras repetir el sorteo tras un error surrealista por parte de la UEFA. Esto supone el regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu.

En la rueda de prensa que está concediendo el camero tras la inauguración de su nuevo gimnasio en Madrid, el central del PSG ha hablado sobre el sorteo de Champions, "Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento pero volver al Bernabéu es motivo de alegría, no pude tener una despedida por culpa del covid".

"El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG", concluye el central.

Emparejamientos de octavos de Champions

Salzburgo-Bayern de Múnich

Sporting de Portugal-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atlético-Manchester United

PSG-Real Madrid

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool