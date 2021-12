Xavi Hernández se mostró muy realista a la vez que crítico con gran parte de la plantilla del FC Barcelona tras el empate en Pamplona ante el Osasuna. Estaba muy decepcionado por el resultado y la imagen del equipo en la segunda parte, aunque dejó muy claro que no fue por la actitud de sus jugadores. El problema es otro.

"Nos llevamos un punto insuficiente. Llevamos una dinámica negativa en que no nos sale nada. Va a costar cambiar la dinámica, pero hay que seguir trabajando y creyendo para que venga un resultado favorable. Es urgente. No hay ningún problema de actitud, no nos llega por temas futbolísticos", aseguró Xavi en rueda de prensa.

Nico, Gavi y Abde, tres de los jugadores más jóvenes de la plantilla, se cargaron el equipo a la espalda y eso es algo que no es del todo positivo para el entrenador. "Los que marcan la diferencia son los jóvenes y esto es difícil de digerir. Es la nota positiva, pero a la vez negativa porque no siempre van a poder tener un rendimiento notable o excelente. Tenemos una situación precaria. Toca poner las pilas a todos", reconoció el egarense.

Mucho que mejorar

Por último, Xavi Hernández fue muy crítico con la imagen del equipo en el tramo final del partido. "Era importantísimo jugar en campo contrario y crear ataques posicionales y no lo hemos hecho, a pesar de haberlo entrenado esta semana. No puede ser. Son tantas cosas que debemos mejorar… El objetivo era tener el balón e ir al ataque y Osasuna nos ha llevado en los últimos minutos a hacer centros y faltas", concluyó el entrenador del Barça.