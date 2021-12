Sergio Ramos no levanta cabeza en el PSG. Al calvario de lesiones que le impidió debutar hasta hace relativamente poco, ahora ve cómo una expulsión le volverá a dejar en la grada la próxima jornada. Y es que el de Camas, en el duelo que le enfrentaba esta noche al Lorient en la Ligue 1, vio dos amarillas en apenas cuatro minutos que le obligaron a salir del terreno de juego antes de tiempo. El jugador más expulsado de la historia de la liga española poco ha tardado en ver su primera roja en el campeonato francés.

Ramos había salido en el 46' para disputar toda la segunda mitad, pero no supo hacerlo. Dos amarillas en el 81' y 85' forzaron la vigesimoséptima expulsión en su carrera como profesional. Lejos del error provocando la segunda amarilla, al de Camas se le vio sin chispa, con una marcha menos que el resto de sus compañeros.

Sergio Ramos no está todavía en su mejor estado físico y el de esta noche era tan solo el segundo partido que disputaba con la zamarra parisina. La prueba de que no está en su mejor nivel es una expulsión de hoy que, en circunstancias normales, no debería haber ocurrido. Más si cabe, teniendo en cuenta que el PSG estaba en plena 'operación remontada'. Finalmente Lorient y PSG firmaron las tablas (1-1).