La salida de Samuel Umtiti es absolutamente prioritaria ahora mismo en el Barça. El club está dispuesto a todo para que el francés salga ya sea en una cesión o con la carta de libertad pactando una rescisión de su contrato. Así se lo han comunicado al futbolista porque hay algunos equipos interesados en él. El último es el Fenerbahce turco, que podría pujar por el central si vende a su defensor Szalai en el mercado de enero. El club turco podría pagar buena parte de su ficha.

Este es el último mercado que el Barça le dará la oportunidad a Umtiti para que salga. Ya lo han intentado en ocasiones anteriores y el futbolista se ha negado, pero el club tiene clarísimo que el francés no tendrá ningún recorrido en la entidad por lo que se debe buscar una solución inminente. Umtiti acabó quedándose este verano tras una reunión con Joan Laporta en la que el francés consiguió arrancar una última oportunidad. En aquel entonces se habló de que si el futbolista no tenía minutos, Umtiti se comprometía a buscar su futuro fuera del Barça.

La ficha del central es altísima y el Barça está dispuesto a ayudar en el pago de un porcentaje si fuera necesario, pero quiere ahorrarse buena parte de ella. La opción de Fenerbahce atrae al club porque podrían invertir una buena cantidad de dinero, pero Umtiti no tiene nada claro ir a Turquía. En verano, el Besiktas vino a por él y no quiso abrir la puerta.

En Francia hay varios clubs que también han preguntado pero el Barça debería pagar buena parte de la ficha de aquí a finales de temporada y son opciones que, por ahora, no se tienen en cuenta.