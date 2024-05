Ian, Ana, Guillermo i Erika, endavant en els Individuals

Els campionats individuals de raspall masculí I femení, i també el d’escala i corda, agafen ritme amb jornades com la d’ahir, amb quatre partides a trinquets i comarques diferents. Xeraco, la Pobla de Vallbona i l’Alqueria d’Asnar varen acollir els corresponents duels dels tres tornejos mà a mà, als quals ja comencen a incorporar-se algunes de les jugadores i jugadors que estan en totes les travesses per a arribar lluny.

A Xeraco, Ian, campió al 2017, va véncer amb claredat (25-10) a Bossio en eliminatòria de setzens de final. El jugador de Senyera, que s’acaba d’incorporar a les competicions després de la seua baixa per paternitat, va mostrar bona potència de pegada i un ritme de competició en progressió. El seu rival del Genovés ho va intentar amb totes les armes possibles que li atorguen la seua condició de punter, però la resistència d’Ian, un gran restador, va acabar per desarmar a Bossio.

Ian resta amb l'esquerra. / @juliocebolla

Ian, per tant, continua endavant, cap als huitens de final, ronda en la qual s’enfrontarà a Murcianet, en partida prevista per a este diumenge de vesprada (18:30 hores) al trinquet de Castelló, que serà oferida en directe per À Punt. L’Individual de raspall masculí es reprén dijous al trinquet de Castelló de Rugat, on s’enfrontaran Salelles II i Ximo.

La subcampiona, endavant

Ana de Beniparrell va aconseguir a Xeraco la classificació per a quarts de final de l’Individual de raspall femení després de superar en octaus de final a Clara, en una partida més igualada del que indica el 25-10 final. L’actual subcampiona de la competició va travessar dificultats, especialment, en el tercer joc, on Clara va disposar de diversos ‘vals’, un d’ells, amb una pilota molt a prop del tamborí, que va acabar xafant.

Ana fa la treta. / @juliocebolla

Després d’eixe joc, el més llarg i disputat, el camí d’Ana cap a la victòria es va quedar lliure, donat el desgast físic i psicològic que va suposar. Amb una treta potent I colocada i el seu habitual joc contudent de volea i bot de braç, la de Beniparrell continua endavant en una competició que està entre els seus objectius de la temporada.

Ana resta amb l'esquerra. / @juliocebolla

Ana avança cap als quarts de final, on l’espera la guanyadora del duel entre Anabel i Fanni, programat per a dijous al trinquet de Castelló de Rugat, en la prèvia del duel entre Salelles II i Ximo.

Ana juga una pilota parada caiguda d'escala. / @juliocebolla

A l’Alqueria d’Asnar, en altra eliminatòria d’octaus de final, apassionant per tractar-se de dos jugadores del poble, Erika es va imposar a Myriam per un ajustadíssim 25-20. Erika s’enfontarà en la següent ronda a la guanyadora del duel entre Irene i Júlia, programat per a hui al trinquet d’Oliva.

Individual d'escala i corda

D’altra banda, Guillermo va aconseguir la classificació per a la següent ronda de l’Individual d’escala i corda en superar per un ajustat 60-55 Salva de Massamagrell. En una partida en què el pilotari del Puig es va vore obligat a remuntar, la moneda li va eixir cara en l’últim parcial. En la pròxima partida, Guillermo s’enfrontarà a Salva Palau. El duel està programat per al dia 21 a Ondara, i suposarà la prèvia d’altra eliminatòria apassionat, la que enfrontarà Jose Salvador i Julio Palau.