La glòria es juga mà a mà

La pilota valenciana professional busca nova reina i nous reis. Fins al pròxim 26 de juny, els principals trinquets de la Comunitat Valenciana es disposen a acollir les partides que decidiran els tres Campionats Individuals - Trofeu President de la Generalitat Valenciana, el d’escala i corda, i els de raspall masculí i femení, tots ells de la màxima categoria, Pro1.

Si hi haurà nous números ú encara està per decidir, si més no, en raspall. En escala i corda, l’absència per lesió del vigent campió, Puchol II, sí que provocarà un campió inèdit. En raspall masculí, Tonet IV sí que podrà defensar la seua corona, amb debut el pròxim 24 de maig al Genovés, sa casa. En raspall femení, la fins ara imbatible Victoria debutarà el mateix dia, però a Vilamarxant.

Per primera vegada en la història, i gràcies al nou model de gestió del món professional encapçalat per la Federació de Pilota Valenciana, els tres campionats es disputen de manera simultània, el que convertirà el calendari de les pròximes setmanes en un seguit de duels apassionants, com sol succeir en l’Individual, on s’imposa sovint l’èpica a la tècnica, on pot més el cor que el cap i on la sorpresa pot botar cada vesprada.

Entre l’Individual d’escala i corda, que arriba a l’edició número 39, el de raspall, que compleix 38 anys, i el de raspall femení, que en fa 15, s’arriba a una participació global de 58 jugadors i jugadores. Les competicions visitaran 24 trinquets diferents al llarg de les pròximes set setmanes. Els dies 9, 16 i 23 de juny es disputaran les grans finals. Sols aleshores se sabrà qui regna en les tres disciplines professionals de la pilota durant el pròxim any.

Es busca nou campió d’escala i corda

El món de l’escala i corda tindrà nou campió individual al 2024. L’absència de Puchol II per la lesió en el muscle que arrossega des de principis d’any obri totes les opcions als aspirants. El primer d’ells és Pere Roc II, vigent subcampió, que debutarà en la lligueta de quarts de final, el 26 de maig, a Borriana. També entren en esta fase els altres grans aspirants: Francés, De la Vega i Marc. Tot açò a falta d’alguna sorpresa, que podria encarnar Giner, campió de la Lliga CaixaBank i finalista de la Copa Diputació d’Alacant, qui travessa el millor moment de la seua carrera esportiva i s’incorpora en octaus de final, el 25 de maig, a Pelayo.

Pere Roc II, vigent subcampió, que debutarà en la lligueta de quarts de final, el 26 de maig, a Borriana. / @juliocebolla

Calendari del Campionat Individusal d'escala i corda. / FEDPIVAL

Tonet IV vol seguir fent història

El mitger del Genovés encara no ha tocat sostre, i ningú s’atrevix a aventurar quan ho farà. Porta quatre títols consecutius, amb els que ja ha igualat el registre d’altre mític jugador genovesí, Pasqual II, que va alçar quatre individuals consecutius a principis dels 90. Ara, Tonet IV va darrere de l’estela de Waldo, que en va sumar sis seguits, entre 2007 i 2012. Per a fer-li contra, enguany apareixen pilotaris com Iván, Vicent o Marrahí, caps de sèrie per a quarts de final. En les rondes anteriors, Salelles II és altre dels favorits per a la batalla, de la mateixa manera que Murcianet o l’incombustible Moltó. L’anomenat torneig dels gladiadors, per la duresa de jugar mà a mà a la modalitat més exigent físicament, es presenta més apasionant que mai.

Calendari del Campionat Individual de raspall masculí. / FEDPIVAL

Una sòlida Victoria defensa el títol

L’estrena de la vigent campionat, Victoria, està marcada per al 24 de maig, a Vilamarxant. Començarà en eixe punt la defensa d’un títol que l’any passat li va discutir Ana de Beniparrell.

L’Individual de raspall femení Pro1 és l’únic dels tres campionats que es decideix en eliminatòries pures, sense lliguetes ni segones oportunitats. Una mala vesprada pot deixar els pronòstics en paper mullat. Esta condició de torneig del KO li atorga a la competició un extra d’interés, i obri el ventall de candidates. Sols la campiona de València té el bitllet per a quarts de final garantit. La resta de candidates es trobaran als quarts de final. La pròpia Ana els obrirà dilluns a Xeraco, contra la guanyadora de l’eliminatòria prèvia entre Clara i Natàlia, al trinquet de la UPV.

L’estrena de la vigent campionat, Victoria, està marcada per al 24 de maig, a Vilamarxant. / @juliocebolla